NHL: Asistencia Tatara Montrealu nepomohla, prehral s Chicagom a pokračuje v zlých výkonoch

Hokejisti Montrealu prehrali v noci na štvrtok v NHL s Chicagom 1:4.

Hráči Montrealu v súboji s Chicagom — Foto: TASR/AP

New York 16. januára (TASR) - Hokejisti Montrealu prehrali v noci na štvrtok v domácom zápase NHL s Chicagom 1:4. Slovenský útočník v drese Canadiens Tomáš Tatar odohral 19:18 minúty a pripísal si asistenciu. V tejto sezóne dosiahol už 40 bodov s bilanciou 16+24.

„Habs" doplatili na slabú efektivitu v presilovkách, keď nedokázali využiť ani jednu z troch. Úvodný gól dokonca inkasovali vo vlastnej početnej výhode a mal v ňom prsty aj Tatar. Pri rozohrávke si nerozumel s brankárom Charliem Lindgrenom, puk ukoristil Drake Caggiula, prihral Zachovi Smithovi, ktorý bez ťažkostí trafil odkrytú bránku.

„Musel som improvizovať a zrejme mi skĺzol puk z hokejky a nestihol som sa vrátiť do bránky," okomentoval Lindgren úvodný gól stretnutia. Smith o tri minúty neskôr zvýšil na 2:0. „Mali sme výborný štart, ale myslím si, že za celkový výkon sme si zaslúžili vyhrať. Dobre sme napádali a hrali útočne. Veľmi dobre sme zareagovali na ich gól, občas nás síce zatlačili, ale dokázali sme sa s tým vyrovnať," zhodnotil tréner "jastrabov" Jeremy Colliton.

V hosťujúcom drese žiaril montrealský rodák Corey Crawford, ktorý chytil 32 striel a doviedol tím k tretiemu triumfu za sebou. „V Montreale sa mu darí, už v minulosti tu odohral mnoho dobrých zápasov," skonštatoval na webe NHL Patrick Kane. Tridsaťjedenročný Američan v stretnutí raz asistoval a dosiahol 998. bod v profilige.

O jediný gól domácich sa postaral Phillip Danault, okrem Tatar si pripísal asistenciu aj Iľja Kovaľčuk, pre ktorého to bol piaty bod v šiestom zápase za Montreal. „Musíme zlepšiť presilovky, pretože sú katastrofálne, hráme v nich príliš komplikovane a na krásu, musíme hrať jednoduchšie," skonštatoval ruský útočník.

Obhajca Stanleyho pohára St. Louis tiež nevyužil domáce prostredie, keď podľahol Philadelphii 3:4 po predĺžení. Blues však môžu byť spokojní s bodom, keďže v 51. minúte prehrávali 1:3. Hostia dokázali odpovedať na otvárací zásah Justina Faulka troma gólmi, v záverečnej desaťminútovke však prišli o náskok. Domácim stačili tri minúty na vyrovnanie. Flyers napokon predsa uspeli, v 64. minúte rozhodol Jakub Voráček a ukončil St. Louis deväťzápasovú domácu víťaznú sériu.

„Myslím si, že tam jeden zo súperových hráčov zle striedal, v predĺžení je to zvyčajne veľký problém. Dostali sme sa do prečíslenia 2 na 1, trochu som spomalil a vytvoril si priestor a zakončil, zjavne to fungovalo," povedal Voráček.

Tréner Flyers Alain Vigneault dosiahol 673. víťazstvo v kariére a v historickej štatistike sa dostal sa na 11. miesto pred Mikea Keenana. „Odohrali sme solídny zápas proti silnému súperovi. Už predtým sme čelili Washingtonu, Tampe Bay či Bostonu, ale vždy sme podali dobrý výkon. Dnes mal súper dobré momenty, aj my sme neboli vždy koncentrovaní, ale bojovali sme a dokázali uspieť," uviedol Vigneault.