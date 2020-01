Prekáračky Vlhová-Shiffrinová v zornom poli alpských veľmocí. Koniec jednej éry?

TASR

Zľava: Anna Swennová-Larssonová, Petra Vlhová a Mikaela Shiffrinová po slalome v rakúskom Flachau — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. januára (TASR) - Nie je to tak dávno, čo sa dve alpské veľmoci pýšili poprednými slalomovými dámami Marlies Schildovou (teraz Raichovou) a Mariou Höflovou-Rieschovou. Vlastne obe končili v zlomovom období slovenského zjazdového lyžovania, keď Veronika Velez-Zuzulová reštartovala svoju kariéru a Petra Vlhová ju naštartovala.

Rakúšanka Schildová sa lúčila so štatútom najlepšej slalomárky histórie SP a Nemka Rieschová bola v prvej desiatke bilancie víťazstiev. Dnes sa médiá oboch krajín venujú unikátnemu duelu Američanky, ktorá v mladom veku obe legendy na všetkých frontoch predstihla, so Slovenkou, ktorá túto Američanku ako najväčší zjazdársky fenomén naháňa, zdoláva a deprimuje.

Pristáli sme v realite, hovorí Shiffrinová

Rakúska tlačová agentúra APA v špeciálnom článku vyberá vyjadrenia Mikaely Shiffrinovej dôkladne k téme slalomového mikrokozmu a jeho mentálnych rámcov: „Pristáli sme v realite. Ľudia si myslia, že som neskutočne sebavedomá, ale ja som vlastne človek, ktorý si až tak veľmi neverí. Len zriedka som si bola vo vnútri istá, že všetky súperky zdolám. Preto som bola tak dlho hore, lebo som pracovala tvrdšie ako všetky ostatné. Víťazstvá sú pominuteľné, ľahko idú preč. Aj ja musím robiť kroky vpred."

Na snímke vpravo Američanka Mikaela Shiffrinová gratuluje a objíma trénera Petry Vlhovej Livia Magoniho. Foto: TASR/Martin Baumann

APA zdôrazňuje, že ťaženie Petry Vlhovej automaticky vyvoláva otázniky okolo líderky zjazdárskeho kolotoča a pred otáznikmi aj vety ako „Koniec jednej éry". Bývalý šampión Hermann Maier pripomína, že Shiffrinová na začiatku sezóny ešte ľahko víťazila a Marlies Raichová tvrdí: „Pod tlakom robí Mikaela chyby, aké sa jej normálne nestávajú."

Téma sa zvrtla aj na utorňajší ťah Shiffrinovej trénera, Mike Day postavil druhé kolo príliš ináč ako to prvé. Na tom by nebolo nič zlé, vytýčiť kurz náročnejšie, to je na prospech súťaženia. Ale pretekárky išli druhé kolo v priemere cca o 6 sekúnd dlhšie. Šuškalo sa, že trať bola postavená vyslovene „proti" Vlhovej. „Treba jasne povedať, že to nie je pravda. Také niečo nerobíme, mohli by sme na to sami doplatiť, navyše by to nemalo žiadny zmysel. Petra jazdí momentálne tak, že sa proti nej nedá postaviť nič, má dokonalú techniku, momentálne je lepšia ako ja."

Pozitívne slová Vlhovej na adresu rivalky

Každý tréner stavia trať na parametre svojej zverenky a snaží sa veci skomplikovať súperkám. Postaviť nejaké bránky vyslovene proti konkrétnej súperke, navyše dominantnej, to znie trochu nadrealisticky.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa objíma s Američankou Mikaelou Shiffrinovou (vpravo) Foto: TASR/Martin Baumann

Aj keď DPA pripomína Vlhovej výrok „vedia, čo nemám rada a presne tak to postavili," cituje aj Vlhovej pozitívnu reakciu na slová súperky: „Toto sa od nej dobre počúva. Boj medzi nami dvoma je veľký a ja chápem, že Mikaela teraz nie je z toho veselá. Aj ona chce stále vyhrávať. Mám pred ňou obrovský rešpekt, ona je veľký šampión. Momentálne chceme každá byť najvyššie, takže sme rivalky, ale veď kamarátky môžeme byť neskôr".

DPA sa v stredu vrátila aj ku kauze „špehovania" Livia Magoniho. Taliansky tréner slovenskej hviezdy bez obalu priznal, že si Shiffrinovej tréningy natáčal na video, lebo rád sa učí od najlepších. Neexistuje žiadne pravidlo, ktoré by takéto "odkukávanie" zakazovalo a jasnú tézu tlmočil taliansky odborný magazín Sciare: "Ako keby to iní nerobili!"