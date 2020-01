TASR

Klauni z OZ Červený nos Clowndoctors spravili za rok 2019 rekordný počet predstavení

Ilustračné foto — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 15. januára (TASR) - Zdravotní klauni z občianskeho združenia (OZ) Červený nos Clowndoctors spravili v roku 2019 rekordný počet predstavení, a to 2814 klauniád. V rámci nich napríklad sprevádzali deti na operáciu, ale navštívili aj dospelé pacientky na psychiatrii či seniorské zariadenia. TASR o tom informovala za OZ Martina Dobšinská Novomestská.

„V súčasnosti navštevujeme pravidelne už 54 nemocníc a 32 seniorských zariadení, pričom zrealizujeme mesačne okolo 230 klauniád. Za rok 2019 to bolo dokopy až 2814 zdravotných klauniád, čo je o 15 viac než rok predtým," priblížila výkonná riaditeľka združenia Zuzana Ambro s dôvetkom, že v rámci vlaňajška sa im podarilo vydať aj 32 príbehov, ktoré zažili a napísali zdravotní klauni, v knihe Na zázraky máme nos.

Najviac - 2058 zdravotných klauniád predstavovali tie, ktoré boli určené pre deti v nemocniciach po celom Slovensku. Ako OZ vysvetlilo, pri klauniáde ide spravidla o klaunskú návštevu, ktorú realizuje od izby k izbe dvojica klaunov na jednom alebo viacerých oddeleniach nemocnice alebo v seniorskom zariadení. Trvá štandardne približne tri hodiny.

Ďalšou dobrou správou je podľa Ambro to, že program odprevádzania na operáciu v júni 2019 odštartovali po Bratislave a Banskej Bystrici aj v Detskej fakultnej nemocnici Košice. S programom Prezuvky navštívili zdravotní klauni rodiny s nevyliečiteľne chorým dieťaťom v paliatívnej či intenzívnej domácej starostlivosti 36-krát a 54 predstavení programu Fidlikára zažili žiaci špeciálnych škôl s ťažkým a kombinovaným postihnutím.

„Som nesmierne hrdý na to, že sa nám prvýkrát podarilo zrealizovať Cirkus Paciento aj pre dospelých pacientov. O to viac, že to bolo ženské oddelenie Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku, ktoré navštevujeme aj pravidelne," doplnil umelecký riaditeľ zdravotných klaunov Pavel Mihaľák. Aktuálne je nominovaný na cenu Krištáľové krídlo v kategórii filantropia za rok 2019.

Červený nos Clowndoctors pripravil minulý rok 11-krát celotýždňový program Cirkus Paciento. Počas neho sa deti na psychiatrických oddeleniach, onkologických oddeleniach či v liečebných domoch učili klaunské zručnosti, aby sa stali hviezdami na záverečnom vystúpení. Zdravotní klauni navštevujú už desať rokov aj seniorov na geriatrických oddeleniach nemocníc a v domovoch seniorov.

Ako Mihaľák dodal, rok 2020 sa bude niesť v znamení vzdelávania. „Prioritou združenia na tento rok je rozšírenie a ďalšie skvalitňovanie a rozvoj klaunského tímu prostredníctvom vzdelávania a tréningov. Aktivity projektu by sme chceli udržať približne v rovnakom rozsahu ako v predošlom roku," uzavrel.