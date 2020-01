TASR

Dnes o 15:05 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vlhovej fandili rýchlostní kanoisti, prišli z neďalekého sústredenia

Petra Vlhová mala medzi mnohými fanúšikmi vo Flachau podporu aj z radov ďalších slovenských športovcov.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa teší v cieli z víťazstva v nočnom slalome Svetového pohára žien v rakúskom Flachau — Foto: TASR/Martin Baumann

Flachau 15. januára (TASR) - Petra Vlhová mala medzi mnohými fanúšikmi vo Flachau podporu aj z radov ďalších slovenských športovcov. Jej utorňajšie víťazstvo v slalome Svetového pohára alpských lyžiarok naživo sledovali aj rýchlostní kanoisti Denis Myšák a Samuel Baláž.

Členovia štvorkajaka sú do soboty na sústredení v ďalšom rakúskom stredisku Ramsau am Dachstein, ktoré je vzdialené len niečo vyše tridsať kilometrov jazdy autom. „Je to naša tradícia, sme tu už asi štvrtý rok za sebou. Je to spríjemnenie a oddych, keď máte každý deň bežky, posilňovňu a plávanie. Je tu nádherná atmosféra, veľa slovenských divákov, takže príjemné podujatie. Je to úžasné, treba to vidieť," povedal Myšák, ktorý obľubuje zjazdové lyžovanie aj aktívne: „Keď stále bežkujeme, prijal by som to, pokiaľ sa nepolámem..."

V tréningovej skupine rýchlostných kanoistov je desať športovcov, ktorých dopĺňajú traja tréneri. Na rozdiel od Myšáka, ktorý už atmosféru nočného slalomu pozná dôverne, absolvoval premiéru Samuel Baláž.

„Ešte som nebol na podujatí Svetového pohára. Sme v Ramsau a je to polhodinka autom, prečo nepodporiť takú výbornú pretekárku. Je to zážitok, nádherná atmosféra, teším sa, že si môžeme spríjemniť sústredenie takýmto výletom. Doteraz som to pozeral v televízii, prvýkrát som to zažil naživo," povedal Baláž.

Vlhová tak má fanúšikov aj medzi reprezentantmi v úspešnom slovenskom letnom športe: „Stále sa jej darí, všade o nej počuť, sledujem ju. Je výborná a budem jej držať palce, nech pokračuje v tempe, aké má."

Podľa oficiálneho údaju organizátorov zavítalo v utorok do Flachau 14 800 divákov. Myšák s Balážom si mohli vychutnať prostredie, ktoré sa dá v rýchlostnej kanoistike porovnať azda len s vlaňajšími majstrovstvami sveta v maďarskom Szegede. „Ten je unikátny atmosférou, ale lyžovanie je predsa len populárnejší šport. Je tu strašne veľa ľudí," uznal Baláž.