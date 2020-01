TASR

Boj o Šporara údajne vyhral portugalský veľkoklub, Slovanu pošle 7 miliónov eur

Sporting by mal slovenskému majstrovi zaplatiť približne sedem miliónov eur.

Na snímke Andraž Šporar — Foto: TASR/Michal Svítok

Lisabon 15. januára (TASR) - Slovinský futbalový útočník Andraž Šporar prestúpi v najbližších dňoch z bratislavského Slovana do Sportingu Lisabon. Tvrdí to portugalský denník O Jogo, podľa ktorého Sporting uspel v boji viacerých klubov a s kanonierom sa už dohodol na podmienkach zmluvy. Sporting by mal slovenskému majstrovi zaplatiť približne sedem miliónov eur.

Oba kluby už údajne finalizujú podmienky transferu, definitíva by mala byť na svete do dvoch dní. Šporar má pricestovať do Portugalska už pred piatkovým prestížnym ligovým derby Sportingu s Benficou Lisabon, aby sa zoznámil s trénerom i prostredím a absolvoval lekársku prehliadku. Klub mu pripravil kontrakt na 4,5 roka s platom okolo 1,5 milióna eur za sezónu. Presnú dĺžku zmluvy ale potvrdia až v Lisabone.

Portugalské periodikum tvrdí, že 25-ročný Šporar by mohol absolvovať debut za Sporting už na budúci utorok v semifinále Ligového pohára na ihrisku Bragy. Šporar je aktuálne na sústredení Slovana v tureckom Beleku a čaká na povolenie od vedenia „belasých" na presun do Portugalska.

Šporar má za sebou vynikajúcu jeseň, keď vo všetkých súťažiach strelil dvadsať gólov a pridal šesť asistencií. Jeho výkony vyvolali záujem viacerých zahraničných klubov. Najväčší prejavil Celtic Glasgow, no z odchodu do Škótska zišlo.

„Môžem potvrdiť, že máme oficiálnu ponuku zo Sportingu Lisabon. Okrem Sportingu je však viacero záujemcov, s ktorými rokujeme, takže zatiaľ nie je jasné, či a kam Andraž prestúpi. Dostali sme ponuku aj z arabského sveta a ďalších krajín," uviedol nedávno generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.

Sportingu patrí v tabuľke najvyššej portugalskej súťaže momentálne štvrtá priečka, na lídra Benficu stráca až 16 bodov.