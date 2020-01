TASR, Dobré noviny

Shiffrinová sa vo Flachau sklonila pred Vlhovou. Takéto slová chvály by ste od nej nečakali

Petra Vlhová v utorok večer ovládla prestížny nočný slalom vo Flachau a vyslúžila si uznanlivé slová od svojej najväčšej konkurentky.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová (vľavo) sa objíma s Američankou Mikaelou Shiffrinovou — Foto: TASR/Martin Baumann

Flachau 14. januára (TASR) - Dvanásteho a pätnásteho januára 2016, ôsmeho januára 2019 a najnovšie štrnásteho januára 2020. Sú už štyri dátumy, keď slovenská lyžiarka slávila víťazstvo v slalome Svetového pohára vo Flachau. V prvých dvoch prípadoch to bola Veronika Velez-Zuzulová, v ďalších dvoch Petra Vlhová, ktorá si pripísala 31. pódiové umiestnenie v seriáli a aj v tejto štatistike už prekonala bývalú reprezentantku.

„Každé víťazstvo je pre mňa špeciálne. Je to jeden z tých dní, na ktoré nezabudnem, takže som si to užívala. V Záhrebe to bolo úžasné a opäť som vyhrala vo Flachau, tieto preteky sú pre mňa vždy veľmi milé. Vyhrať pred toľkými slovenskými fanúšikmi je asi sen každého pretekára. Skoro všade sa cítim ako doma, ľudia chodia a vytvárajú skvelú atmosféru. Keď som sa im poďakovala, prepadli ma slzy. Veľmi som si to užívala, aj keď mi hrala hymna. Budem si to ešte vychutnávať," opísala Vlhová emócie z cieľových priestorov.

Uznanlivé slová od Shiffrinovej

V nich sa po slávnostnom ceremoniáli posadila na pódium a prihovorila sa pred 14 800 divákmi. „Pre mňa si šampiónka," povedala smerom k Mikaele Shiffrinovej, ktorá ju pribehla objať. Gratulácie od Američanov prijímali aj ďalší členovia tímu a Vlhová sa uznania od veľkej súperky dočkala tiež na tlačovej konferencii.

„Petra momentálne lyžuje na takej úrovni, že sa nedá postaviť trať proti nej. Ani sa o to nesnažíme, lebo sa to vypomstí," povedala Shiffrinová. Druhé kolo mal totiž na starosti jej kouč Mike Day, no jeho zverenka v ňom klesla z druhej na konečnú tretiu pozíciu. Druhú priečku obsadila Švédka Anna Swennová-Larssonová.

Tretina víťazstiev je zo Slovenska

Po prvý raz sa slalom pod umelým osvetlením vo Flachau konal pred desiatimi rokmi. Uskutočnilo sa dvanásť súťaží žien, dve boli náhradné za zrušené preteky v iných dejiskách. Vďaka Vlhovej a Velez-Zuzulovej má už tretina víťaznú slovenskú stopu. Tá je najvýraznejšia zo všetkých krajín, USA majú zásluhou Shiffrinovej na konte tri prvenstvá, Rakúsko a Švédsko dve, Nemecko jedno.

Dvadsaťštyriročná Vlhová štartuje vo Flachau už od roku 2013, štyrikrát vypadla v prvom kole: „Musím veľmi tvrdo pracovať aj na mentálnej stránke, naozaj to nie je jednoduché. Tlaky idú z každej strany. Sústredím sa sama na seba, snažím sa byť plne koncentrovaná v každej chvíli počas súťažného dňa. Najťažší moment je na štarte, keď človek čaká. Vo Flachau vidím až do cieľa, vidím strašne veľa fanúšikov. Počujem moderátora, počujem ľudí, je veľmi ťažké byť pokojná, ale zvládla som to a aj na to som veľmi hrdá."