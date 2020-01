Dominika Pacigová

Dnes o 10:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Len 6-ročný chlapec vyrába hlinené koaly, aby pomohol zvieratám v Austrálii. Ľudia si jeho výtvory zamilovali

Jeho rovesníci sa pravdepodobne hrajú s autíčkami či inými hračkami, no on sa rozhodol pomôcť. Situácia v Austrálii ho chytila za srdce, preto vyrába malé hlinené koaly.

6-ročný chlapec vyrába hlinené koaly, aby pomohol zvieratám v Austrálii — Foto: Reprofoto Youtube/CBS Boston

HINGHAM 15. januára - Hoci má Owen Colley iba šesť rokov, ničivé požiare v Austrálii upútali jeho pozornosť. Spolu s mamou sa rozprávali o tejto nepriaznivej situácii a rozhodli sa, že zvieratám pomôžu. Owen preto začal vyrábať malé hlinené koaly. Každý, kto chce, môže prispieť. Za necelý týždeň sa im podarilo vyzbierať okolo 20-tisíc dolárov, uvádza portál CNN.

Ich cieľom je pomôcť zvieratám v Austrálii

Hoci Owen žije v štáte Massachusetts v Spojených štátoch, v Austrálii žil niekoľko mesiacov. Keď sa s mamou pred dvomi týždňami rozprávali o požiaroch, zaujímalo ho, či sú zranené nejaké zvieratá. Mama mu odpovedala, že sú. Bez slova odišiel do izby a na papier nakreslil klokana, koalu a dinga v daždi. Malý chlapec mal jediné prianie - aby v Austrálii začalo konečne pršať. „Bolo to prvýkrát, čo si Owen prial niečo iné ako lego,“ povedala jeho mama Caitlin Colley.

Rodičia sa ho opýtali, či by chcel nejakým spôsobom pomôcť. Odpoveď bola, samozrejme, pozitívna. Spolu začali vyrábať sivé hlinené koaly. Jeho mama urobila náčrt a Owen doposiaľ vyrobil okolo 55 koál. Každý, kto chce, môže prispieť, pričom peniaze putujú skupine, ktorá sa venuje záchrane voľne žijúcich zvierat v Novom Južnom Walese v Austrálii.

Ľuďom sa jeho snaha a práca zapáčila

Hoci prešiel iba týždeň, jeho výtvory sa ľuďom zapáčili. Už včera večer bolo vyzbieraných viac ako 20-tisíc dolárov. „Chcem, aby sa ľudia dozvedeli o Austrálii a aby vedeli, aké zvieratá tam žijú,“ povedal Owen.

Výroba jednej koaly trvá 17 minút. Ľudia z rôznych kútov sveta majú o sivé hlinené koaly veľký záujem. Zaujalo ich pravdepodobne to, že iba 6-ročný chlapec chce pomôcť nevinným zvieratám. Jeho cieľom je však pomôcť aj iným organizáciám, ktoré zachraňujú živočíchy. Jedného dňa by sa do Austrálie dokonca chcel vrátiť.