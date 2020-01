TASR

Dnes o 09:48 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tipsport liga: Sukeľ zamieril z Liptova do Košíc, opačným smerom Vrábeľ a Michalčin

Informovala o tom oficiálna stránka liptovského klubu.

Jakub Sukeľ — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Liptovský Mikuláš/Košice 14. januára (TASR) - Medzi hokejovými tipsportligovými klubmi MHk 32 Liptovský Mikuláš a HC Košice prišlo k hráčskej transakcii. Medzi „oceliarov" zamieril útočník Jakub Sukeľ výmenou za útočníka Filipa Vrábeľa a obrancu Christiána Michalčina. Informovala o tom oficiálna stránka liptovského klubu.

„HC Košice už dávnejšie prejavili záujem o Jakuba. Pre vedenie klubu to nebolo ľahké rozhodnutie, ale po vzájomnej dohode a samotnej prosbe sme Jakubovi vyhoveli. Aj takto mu chceme pomôcť v napredovaní jeho športového rastu a zároveň veríme, že mu to pomôže vybojovať si stabilné miesto v reprezentácii Slovenska," uviedol generálny manažér MHk 32 Liptovský Mikuláš Michal Čanky.

Sukeľ odohral v sezóne 2019/2020 36 zápasov, v ktorých získal 15 kanadských bodov za 8 gólov a 7 asistencií. Ďalšie by rád pridal v novom pôsobisku. „Koncom novembra ma oslovil generálny manažér HC Košice (Jan Šťastný, pozn.) a prezentoval mi záujem o moje služby. Potešilo ma to, ale zároveň som si bol vedomý, že ma viažu zmluvné povinnosti k môjmu materskému klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš. Preto som bol osobne za našim generálnym manažérom a poprosil ho, či by vedenie nenašlo spôsob mojej výmeny. Včera večer (pondelok) mi napokon vedenie oznámilo, že sa rozhodlo vyhovieť mojej žiadosti," uviedol Sukeľ pre klubovú stránku.

Liptáci získali za Sukeľa dvojicu hráčov HC Košice. Christián Michalčin ani Filip Vrábeľ nemali v prebiehajúcej sezóne stabilné miesto v košickom A-mužstve. Obranca Michalčin nastúpil do 18 zápasov (bilancia 0+2), ďalších 9 stretnutí odohral za Spišskú Novú Ves v SHL. Vrábeľ odohral 21 zápasov, v ktorých získal 5 bodov za 3 góly a 2 asistencie.