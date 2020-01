TASR

Dnes o 08:34 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NBA: Antetokounmpo nazbieral 37 bodov za 21 minút, Memphis porazil Houston

Bucks dosiahli štvrtý triumf za sebou a sú na čele tabuľky Východnej konferencie i celej súťaže.

Giannis Antetokounmpo z Milwaukee v zápase proti New Yorku — Foto: TASR/AP

New York 15. januára (TASR) - Basketbalisti Milwaukee zdolali v noci na stredu v NBA na vlastnej palubovke New York Knicks 128:102. Bucks dosiahli štvrtý triumf za sebou a sú na čele tabuľky Východnej konferencie i celej súťaže.

V domácom drese sa blysol Giannis Antetokounmpo s 37 bodmi. Stačilo mu na to 21 minút. Od sezóny 1985/1986 je iba tretí hráč, ktorému sa podarilo nazbierať aspoň 37 bodov do 22 minút, pre ním to bol Paul George, tiež v tomto ročníku, a Quintin Dailey v roku 1986.

Houstonu nestačilo ani 41 bodov Jamesa Hardena, keď podľahol v Memphise 110:121. Grizzlies uspeli v šiestom zápase za sebou.