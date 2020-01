TASR

Slovenka Petra Vlhová v utorkovom nočnom slalome vo Flachau znovu predviedla, prečo je spolu s Američankou Mikaelou Shiffrinovou považovaná za špicu v ženskom lyžovaní.

Petra Vlhová sa raduje po triumfe vo Flachau — Foto: TASR/AP

FLACHAU 15. januára - Slovenka Petra Vlhová v utorkovom nočnom slalome vo Flachau znovu predviedla, prečo je spolu s Američankou Mikaelou Shiffrinovou považovaná za špicu v ženskom lyžovaní. V rakúskom stredisku obhájila prvenstvo z vlaňajška a dosiahla dvanáste víťazstvo v kariére vo Svetovom pohári, siedme v slalome.

Vlhová predviedla famózne prvé kolo. V hornom úseku síce nebola najrýchlejšia, pasáž po prvý medzičas bola ale pre ňu kľúčom k dominantnému výkonu. Na svoje pomery a fyzické proporcie nabrala od prvého oblúku dynamiku, akcelerovala v každej bránke a následne svoju jazdu typicky vygradovala. Celkový Vlhovej náskok šesť desatín bol priepastný, na pomerne ľahkom, priamočiarom a čistom kurze delil ďalšie štyri elitné pretekárky balík 24 stotín.

Druhé kolo bolo náročnejšie postavené a približne o šesť sekúnd dlhšie. Bránky rozostavil kouč Shiffrinovej, no Američanka ako predposledná štartujúca neprekonala dovtedajšiu líderku Švédku Annu Swennovú-Larssonovú, ktorá sa po vydarenom výkone vyšvihla zo štvrtej pozície po prvom kole na druhú.

Vlhová na záver pred početnou kulisou svojich fanúšikov išla so snahou neurobiť chybu a v strednej pasáži trochu podržala dva zatvorené oblúky. Na už pomerne rozbitej trati s so zatvorenými bránkami sa nevyhla chybičkám, medzičasy skresávali z jej náskoku 77 stotín pred Švédkou, na napokon si jednu desatinu k dobru uchovala.

„Emócie v cieli boli veľmi veľké. Cítila som, že robím chyby a druhé kolo bolo veľmi ťažké. Keď som prešla cieľom a videla som zelené čísla, veľmi som sa začala tešiť. Tešila som sa aj preto, že moji fanúšikovia vytvorili obrovskú atmosféru. Je to jeden z tých dní, na ktoré nezabudnem. Každé víťazstvo je pre mňa špeciálne. Prvé kolo mi vyšlo celkom dobre, urobila som si veľký náskok do druhého, kde som veľkú časť stratila. Bolo to tesné, ale nakoniec som vyhrala a určite mi pomohlo prvé kolo," povedala Vlhová.

V celkovom hodnotení SP sa vrátila na druhú priečku, na Shiffrinovú stráca 273 bodov. Američanka je na čele aj v hodnotení slalomu o 80 bodov pred Slovenkou. „Som rada, že som sa opäť dostala na pódium, ale zo svojho výkonu som sklamaná," uviedla pre ORF Shiffrinová.