Tipsport liga: Slovan si v šlágri poradil s Košicami, skvelý obrat Nových Zámkov

Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v utorkovej predohrávke 47. kola Tipsport Ligy nad lídrom tabuľky HC Košice 6:1.

Na snímke vľavo Martin St. Pierre (Slovan) a vpravo brankár Andrej Košarišťan (Košice) — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 14. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v utorkovej predohrávke 47. kola Tipsport Ligy nad lídrom tabuľky HC Košice 6:1. „Belasí" tak prerušili šnúru „oceliarov", ktorí bodovali v uplynulých 16 zápasoch, pričom pätnásťkrát zvíťazili. Zverenci Petra Draisaitla pred utorňajším duelom prehrali naposledy 17. novembra na ľade Miškovca 1:3.

Hokejisti Nových Zámkov zvíťazili na ľade MAC Újbuda 4:3 po predĺžení. Hostia pritom v druhej tretine prehrávali 1:3. Nové Zámky vyhrali po dvoch prehrách, naplno však nebodovali už po siedmy raz za sebou a v ligovej tabuľke sú na 12. mieste o tri body za 11. MAC Újbuda.

Slovan nedal Košiciam šancu

Šláger začal svižne, oba tímy sa prezentovali výborným pohybom. Prvú gólovú šancu mali hostia, Skokan po nahodení Haščáka trafil ľavú žŕdku Brustovej bránky. Košičania boli v úvodnom dejstve strelecky aktívnejší, túto štatistiku umocnila aj presilová hra, v ktorej niekoľkokrát podržal slovanistov Brust. Gólu sa však v prvej dvadsaťminútovke diváci nedočkali.

Na snímke na ľade Václav Čížek (Košice) a nad ním Tomáš Zigo (Slovan) Foto: TASR/Pavel Neubauer

V druhej tretine mohli ísť hostia hneď v úvode do vedenia, po chybe Brusta strieľal nepresne do poloodkrytej bránky Slovák. Vzápätí však na druhej strany poslal Puliš krásnu prihrávku Bačikovi a obranca Slovana otvoril skóre. Domácich to nabudilo, v ďalšej gólovej akcii sa ocitli Šedivý a Abdul, aj Košarištana zachránila v prvom prípade žŕdka.

Zlepšenú hru Slovana potom korunoval v presilovej hre v 28. minúte Urbánek. O tri minúty neskôr však znížil po skrumáži Skokan, dvojgólový náskok mohol vrátiť Slovanu Abdul. Výborne však zasiahol Košarišťan. Košický brankár napokon kapituloval v 37. minúte, keď sa po dorážke presadil Matoušek.

Košičania mali na začiatku tretieho dejstva možnosť presilovky, ideálnu možnosť dostať sa na rozdiel gólu však nevyužili. Hoci mali tlak, v útočnom pásme svoje akcie prekombinovali. Neskôr mohol definitívne rozhodnúť Abdul, ale z pravej strany namieril tesne nad bránku.

Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení tretieho gólu počas predohrávky 47. kola hokejovej Tipsportligy HC Slovan Bratislava - HC Košice Foto: TASR/Pavel Neubauer

Slovanu to napokon vyšlo až v presilovej hre päť minút pred koncom, keď po peknom teči poslal puk do bránky Kytnár. Tréner hostí zareagoval odvolaním brankára, no vzápätí poslal puk do prázdnej bránky Bondra. Zaslúžené víťazstvo Slovana pečatil ešte 48 sekúnd pred koncom Basaraba.

Slovan Bratislava - HC Košice 6:1 (0:0, 3:1, 3:0) Góly: 23. Bačik (Puliš), 28. Urbánek (Kytnár, St. Pierre), 37. Matoušek (Sersen, Abdul), 55. Kytnár (Sersen, Basaraba), 56. Bondra Šedivý), 59. Basaraba (Bondra) - 31. Skokan (Květoň). Rozhodovali. Baluška, D. Konc st. – Synek, J. Konc ml., vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 9445 divákov. Slovan Bratislava: Brust – Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Kučný, Demo – Puliš, Zigo, Abdul – Basaraba, St. Pierre, Bondra – Kukumberg, Kytnár, Matoušek – Jendek, Urbánek, Žitný – Petráš HC Košice: Košarišťan – Růžička, Slovák, Koch, Pavlin, Repe, Čížek, Zeleňák – Haščák, Skokan, Květoň – Klhůfek, Chovan, Belluš – Suja, Bortňák, Rapáč – Jokeľ, Eliáš, Milý

Nové Zámky otočili duel v Budapešti

Domáci sa mohli dostať do vedenia už v tretej minúte, no Majoross nezužitkoval prečíslenie, na opačnej strane sa blysol brankár Bernard. V závere prvej tretiny mohol otvoriť skóre Klempa, tentoraz sa ukázal Pavlas.

MAC sa dočkal v 26. minúte, Terbócs sa dostal k puku po vhadzovaní a trafil presne. Hostia odpovedali v 30. minúte zásluhou Hatalu, ktorý sa najlepšie zorientoval pred Bernardovou bránkou. Potom však prišla katastrofálna pasáž Nových Zámkov. V 37. minúte využil presilovku Bodó, o 34 sekúnd neskôr pridal tretí zásah domácich Orban. Novozámočanom však ešte pred prestávkou dal nádej Ordzovenský, ktorý s pomocou šťastia a teču skorigoval na 2:3.

V záverečnom dejstve domáci bránili a nedovolili hosťom vypracovať si vážnejšie príležitosti. V závere však predsa prišli o tri body. Duel poslal do predĺženie 70 sekúnd pred klaksónom Sutpka a hostia sa napokon dočkali víťazstva, keď po troch minútach predĺženia rozhodol Pospíšil.