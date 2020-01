TASR, Dobré noviny

Petra Vlhová opäť víťazne! Shiffrinovú zdolala aj v prestížnom nočnom slalome vo Flachau

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si v nočnom slalome vo Flachau pripísala skvelé víťazstvo.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová — Foto: TASR/Martin Baumann

FLACHAU 14. januára - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová opäť potvrdila svoje kvality. V prestížnom nočnom slalome vo Flachau skončila na prvom mieste a za sebou nechala aj svoju najväčšiu konkurentku Američanku Mikaelu Shiffrinovú, ktorá bola tretia.

Obhájila tak prvenstvo z vlaňajška a dosiahla dvanáste víťazstvo v kariére vo Svetovom pohári, siedme v slalome. Súhrnným časom 1:53,65 min zdolala druhú Švédku Annu Swennovú-Larssonovú o desať stotín sekundy. Vlhová uspela v druhom slalome seriálu za sebou, začiatkom januára ovládla podujatie v Záhrebe.

Základ víťazstva v prvom kole

Dvadsaťštyriročná Slovenka postavila základ víťazstva už v prvom kole, po ktorom mala pred Shiffrinovou k dobru šesť desatín sekundy. V druhom kole síce zašla až piaty najlepší čas, ale stačilo jej to na udržanie si prvej priečky. Suverénka uplynulých sezón Shiffrinová spadla z druhej pozície po prvom kole na tretiu a po viac ako piatich rokoch nestála na najvyššom stupni už v dvoch za sebou idúcich slalomoch.

Petra Vlhová (uprostred) sa teší z víťazstva v rakúskom Flachau. Druhá skončila Švédka Anna Swennová-Larssonová (vľavo) a tretia Američanka Mikaela Shiffrinová (vpravo). Foto: TASR/Martin Baumann

„Robila som v druhom kole veľa chýb, cítila som, že som nešla najlepšie. Počula som však povzbudzovanie fanúšikov, takže som sa snažila ísť stále naplno. Nakoniec to vyšlo. Každé víťazstvo je špeciálne, ale vyhrať tu vo Flachau opäť po roku je neuveriteľné. Bolo to ťažké sa koncentrovať, ale snažila som sa dať do toho všetko," povedala Vlhová bezprostredne po triumfe pre RTVS.

„Snažila som sa byť pokojná a sústredená. Bolo to napokon tesné, ale dokázala som to. Cítila som formu a som rada, že som to potvrdila. Som šťastná, že som vyhrala pred toľkými mojimi priaznivcami." dodala.

Dominancia Vlhovej a Shiffrinovej pokračuje

V celkovom jodnotení SP sa Vlhová vrátila na druhú priečku, na Shiffrinovú stráca 273 bodov. Američanka je na čele aj v hodnotení slalomu o 80 bodov pred Slovenkou. „Som rada, že som sa opäť dostala na pódium, ale zo svojho výkonu som sklamaná," uviedla pre ORF Shiffrinová.

Bol to celkovo štvrtý slovenský triumf na tradičnom podujatí vo Flachau. Pred Vlhovou (2019, 2020) sa z víťazstva dvakrát tešila aj jej krajanka Veronika Velez-Zuzulová. Bývalá slovenská reprezentantka to dokázala v rozpätí štyroch dní v januári 2016. Už 25 slalomov SP za sebou nepozná inú víťazku ako Shiffrinovú (19) alebo Vlhovú (6). Ich nadvládu neprelomila žiadna lyžiarka, odkedy 10. januára 2017 zvíťazila Frida Hansdotterová práve vo Flachau.