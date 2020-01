TASR

NHL: Chára odohral tisíci zápas v základnej časti za Boston: Je to pre mňa veľká česť

Iba šesť hráčov odohralo v drese Bostonu Bruins v zámorskej NHL viac ako 1000 zápasov v základnej časti.

Zdeno Chára — Foto: TASR/AP

New York 14. januára (TASR) - Iba šesť hráčov odohralo v drese Bostonu Bruins v zámorskej NHL viac ako 1000 zápasov v základnej časti. Líder tejto štatistiky Ray Bourque má na konte 1518 duelov, Johnny Bucyk 1436, Patrice Bergeron 1066, Don Sweeney 1052 a Wayne Cashman 1027. V noci na utorok sa k nim zaradil aj slovenský obranca Zdeno Chára.

Štyridsaťdvaročný bek odohral tento preňho výnimočný duel na ľade Philadelphie, nemal však víťaznú príchuť. Bruins totiž prehrali tesne 5:6 po nájazdoch, hoci viedli 5:2. "„Je to pre mňa veľká česť. Nie je to bežné, že hráči odohrajú 1000 zápasov v jednom klube, mne sa to podarilo. Je množstvo ľudí, ktorým by som chcel poďakovať. Mal som šťastie na skvelých trénerov a spoluhráčov," povedal Chára vo videu na klubovom webe.

Celkovo odohral slovenský hokejista v NHL 1530 zápasov, 1500. duel v profilige odohral vlani v novembri na ľade Montrealu. Domáci fanúšikovia mu napriek veľkej rivalite oboch klubov pripravili obrovské ovácie. Chára sa vtedy stal 21. hokejistom v histórii, ktorý odohral v NHL minimálne 1500 zápasov.

V NHL debutoval 19. novembra 1997 v drese New Yorku Islanders, jeho tím vtedy zvíťazil 3:2 na ľade Detroitu. Pred sezónou 2006/2007 podpísal zmluvu s Bostonom a čoskoro sa stal kapitánom tímu. Chára je sedemnásobný člen prvého či druhého All-Star tímu sezóny, držiteľ Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu sezóny a v roku 2011 získal Stanleyho pohár. Bruins na neho čakali 39 rokov.