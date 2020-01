V anglickej dedine ktosi na ulici nechával zväzky bankoviek. Konečne odhalili jeho identitu

TASR

Na políciu grófstva Durham sa totiž napokon prihlásili dvaja dobrodinci "emočne spojení" s touto dedinou.

Londýn 13. januára (TASR) - V bývalej banskej dedine Blackhall Colliery na severovýchode Anglicka sa podarilo vyriešiť záhadu so zväzkami bankoviek, ktoré sa v ostatných rokoch objavovali na tamojších uliciach. Na políciu grófstva Durham sa totiž napokon prihlásili dvaja dobrodinci „emočne spojení" s touto dedinou.

Uviedli pritom, že za ich činmi bolo úsilie pomôcť chudobným a znevýhodneným obyvateľom, informovala v pondelok agentúra AFP. Od roku 2014 odovzdali občania Blackhall Colliery 13 zväzkov bankoviek, ktoré našli na uliciach.

Rozdali viac ako 30-tisíc eur

V každom zo zväzkov bolo 2000 libier v 20 librových bankovkách, takže ich celková hodnota dosahovala 26 000 libier (30 300 eur). Celkové množstvo peňazí, aké dobrodinci na uliciach nechali, však známe nie je, keďže oni sami jeho výšku ho zverejniť odmietli.

Bankovky boli vždy ponechané na voľnom priestranstve, pričom pár „samaritánov" polícii priznal, že sa často ukrýval obďaleč, aby sa uistil, že peniaze niekto nájde a vezme si ich. Polícia peniaze po určitom stanovenom čase, počas ktorého sa k nim nikto neprihlásil, vrátila ich nálezcom.

Polícia sa neznámych dobrodincov snažila dlho vypátrať, pričom z bankoviek snímala odtlačky prstov a vypočúvala tiež viacerých zamestnancov miestnej pošty i banky. Záhadu však nevyriešila, až dokým sa jej nemenovaný pár sám neprihlásil.

Záhada rozlúštená

„Som veľmi rád, že konečne poznáme odpoveď na túto záhadu a že teraz definitívne môžeme vylúčiť, že by tieto peniaze boli prepojené s nejakým trestným činom či zraniteľnou osobou," uviedol detektív John Forster. „Chcel by som sa poďakovať dobrým samaritánom, za to, že nás skontaktovali, a tiež čestným obyvateľom Blackhallu, ktorí peniaze odovzdávali," povedal ďalej.

„Chceli by sme povzbudiť každého, kto by mohol nájsť ďalší zväzok bankoviek, aby ho odovzdal. Všetky predošlé zväzky sa napokon vrátili svojmu nálezcovi," dodal v súvislosti s možnosťou, že sa nejaké peniaze na uliciach dediny ešte nájdu.

Dedina Blackhall Colliery, ktorá sa v minulosti zviditeľnila, keď sa jej pláž objavila vo filme Zastavte Cartera z roku 1971, zápasí rovnako ako mnohé ďalšie bývalé banské dediny na severovýchode Anglicka s ekonomickými ťažkosťami už od 80. rokov minulého storočia, keď v nej ukončili ťažbu uhlia.