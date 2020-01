TASR

NHL: Chára odohral 1000. zápas v základnej časti za Boston, Panarin zaznamenal päť bodov

Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára odohral v noci na utorok svoj jubilejný 1000. zápas v základnej časti zámorskej NHL za Boston.

Zdeno Chára — Foto: TASR/AP

New York 14. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára odohral v noci na utorok svoj jubilejný 1000. zápas v základnej časti zámorskej NHL za Boston. Nemal preňho však víťaznú príchuť, keďže Bruins prehrali na ľade Philadelphie Flyers tesne 5:6 po predĺžení a nájazdoch. Ten rozhodujúci dal do siete Jaroslava Haláka v 5. kole Travis Konecny.

Boston viedol v stretnutí už 5:2, ale nakoniec získal len bod. „Bol to jeden z tých zápasov, v ktorých sme mali prebrať kontrolu a dotiahnuť ho do konca. To je niečo, čo musíme napraviť. Nabudúce, keď budeme mať taký náskok, musíme hrať lepšie," uviedol Chára pre nhl.com.

Štyridsaťdvaročný obranca sa pripojil k piatim ďalším hráčom, ktorí odohrali za Bruins aspoň 1000 duelov - Ray Bourque (1518 zápasov), Johnny Bucyk (1436), Patrice Bergeron (1065), Don Sweeney (1052) a Wayne Cashman (1027).

Z triumfu sa tešil ďalší slovenský reprezentant Tomáš Tatar, keď jeho Montreal Canadiens vyhral doma nad Calgary Flames 2:0, no dvadsaťdeväťročný krídelník nebodoval. Brankár „Habs" Carey Price zaznamenal 31 úspešných zákrokov. Bol to pre neho 46. zápas v kariére bez inkasovaného gólu, v klubovej histórii sa dotiahol na Kena Drydena na treťom mieste. „Je to skvelý míľnik a teším sa na ďalší," uviedol Price.

Bez bodu bol aj Richard Pánik. Jeho Washington zdolal Carolinu 2:0, pričom oba góly strelil Alexander Ovečkin, ktorý tak dosiahol 686 presných zásahov v základnej časti a v historických štatistikách súťaže sa dostal na 11. miesto pred Teemu Selänneho.

„Potrebovali sme dnes zvíťaziť a on toto vedel. Toto je pravý Alex Ovečkin," povedal domáci tréner Todd Reirden. V drese Washingtonu sa blysol aj brankár Iľja Samsonov, ktorý si pripísal prvý shutout v kariére.

V newyorskom derby zvíťazili domáci Rangers nad Islanders 6:2, keď sa piatimi bodmi (2+3) predviedol Artemij Panarin. „Keď sme ho v lete podpísali, hovoril som, že nás posunie vyššie. Ale on pre nás robí oveľa viac," povedal tréner „jazdcov" David Quinn.

Obhajca Stanleyho pohára St. Louis Blues zdolal doma Anaheim 4:1. Pre „bluesmanov" to bolo deviate domáce víťazstvo v sérii. „Robíme veľa vecí správne, rovnako v ofenzíve aj v defenzíve. Navyše máme dobrých brankárov," vyjadril sa útočník St. Louis Jaden Schwartz.