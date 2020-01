TASR

Reprezentačného útočníka Boženíka chce Feyenoord Rotterdam

Róbert Boženík — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Rotterdam 13. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík je terčom záujmu špičkového holandského klubu Feyenoordu Rotterdam. Ten by chcel získať mladíka z MŠK Žilina už v zimnom prestupovom období, informovali holandské médiá.

Rotterdamský denník Algemeen Dagblad uviedol, že Feyenoord sa potrebuje posilniť v útoku a hľadá do druhej polovice sezóny konkurenciu pre dánskeho zakončovateľa Nicolaia Jörgensena. Dvadsaťročný Boženík presvedčil o kvalitách aj kouča Dicka Advocaata, skauti ho sledovali v dueloch slovenskej ligy i v drese slovenskej reprezentácie. Boženík je údajne druhým výberom trénera v poradí, keďže príchod Aleksandra Kokorina zo Zenitu sa asi nepodarí zrealizovať.

„Momentálne neriešim prestup, v tejto chvíli som hráčom Žiliny, a kým som v Žiline, budem odvádzať sto percent. Zatiaľ o serióznych ponukách neviem, je to skôr otázka na vedenie klubu," povedal pred necelým týždňom Boženík na začiatku zimnej prípravy Žilinčanov. S fortunaligistom má platný kontrakt do 30. júna 2022, no sám predtým prejavil záujem o zmenu dresu. Interes o neho mali v minulosti FC Janov a CSKA Moskva.

Boženík strelil v prebiehajúcej sezóne Fortuna ligy tri góly a pridal štyri asistencie. Presadil sa už aj v A-tíme reprezentácie, za ktorú odohral osem stretnutí a zaznamenal štyri presné zásahy.