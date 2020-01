TASR

Fortuna liga: Trnava vymenila brankárov, za Boleka prišiel Vorel

Slovenský futbalový klub Spartak Trnava vymenil post brankárskej dvojky.

Na snímke brankár Petr Bolek ešte v drese Senice — Foto: TASR/Martin Baumann

Trnava 13. januára (TASR) - Slovenský futbalový klub Spartak Trnava vymenil post brankárskej dvojky, tím opustil Petr Bolek a na jeho miesto prišiel Vojtěch Vorel zo Sparty Praha.

Bolek pôsobil v Spartaku rok, nastupoval hlavne v domácich pohárových zápasoch a veľkou mierou sa podieľal na zisku Slovnaft Cupu v minulej sezóne. V tejto sezóne odchytal jeden zápas, keď bol pri výhre Trnavy v Zlatých Moravciach. Skúsený 35-ročný gólman absolvoval v prestávke menšiu operáciu kolena, no napriek tomu dostal ponuku z Karvinej, kde s ním rátajú na post jednotky.

Na jeho miesto prichádza 23-ročný Vojtěch Vorel, kmeňový hráč pražskej Sparty, ktorý v aktuálnej sezóne hosťoval v Senici. Za Záhorákov odchytal jedenásť stretnutí a vychytal štyri čisté kontá, vrátane súboja so Spartakom. Vorel prichádza na hosťovanie do konca aktuálnej sezóny s možnosťou opcie.

„Rád by som v mene klubu poďakoval Bolekovi za odvedené služby nielen na ihrisku, ale aj v kabíne. Bude nám veľmi chýbať jeho profesionalita a ľudský rozmer. Do jeho ďalšieho futbalového života mu prajeme najmä veľa zdravia a úspechov. Na jeho miesto prichádza Vojto Vorel, o ktorom sme presvedčení, že bude pre Spartak tou správnou voľbou," povedal pre klubowý web športový riaditeľ Andrej Kostolanský.

Spartak už skôr posilnil aj defenzívne rady, do tímu prišiel nigérijský stopér Anthony Izuchukwu. Iba 22-ročný futbalista hrával doteraz v Európe v nórskych kluboch FK Jerv, Haugesund a Nest-Sotra IL, Trnavčanom padol do oka na Africkom pohári národov do 23 rokov, ktoré boli minulý rok v Egypte.

V Trnave už nebude pokračovať pravý obranca Joao Diogo z Portugalska, ktorý sa dohodol s vedením na rozviazaní kontraktu. Do Spartaka prišiel v lete, v lige odohral 16 zápasov, dva v pohári a jeden v Európskej lige UEFA a do štatistík sa zapísal len dvoma žltými kartami.