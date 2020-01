Poznáme nominácie na Oscarov. Pozrite sa na najväčších favoritov

Los Angeles 13. januára (TASR) - Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) zverejnila v pondelok nominácie na svoje výročné ceny — Oscary. Najviac nominácií, jedenásť, získal psychologický thriller Joker v réžii Todda Phillipsa.

Kriminálnadráma The Irishman režiséra Martina Scorseseho, historický film 1917 režiséra Sama Mendesa a komediálna dráma Vtedy v Hollywoode režiséra Quentina Tarantina dostali zhodne po desať nominácií.

Tlačová agentúra AFP prináša prehľad nominácií v hlavných kategóriách:

Najlepší film: 1917, Le Mans '66, The Irishman, Králiček Jojo, Joker, Little Women, Marriage Story, Vtedy v Hollywoode, Parazit.

Najlepšia réžia: Pon Džun-ho (Parazit), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (1917), Martin Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (Vtedy v Hollywoode).

Najlepší herec v hlavnej úlohe: Antonio Banderas (Pain and Glory), Leonardo DiCaprio (Vtedy v Hollywoode), Adam Driver (Marriage Story), Jonathan Pryce (The Two Popes), Joaquin Phoenix (Joker).

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe: Cynthia Erivová (Harriet), Scarlett Johanssonová (Marriage Story), Saoirse Ronanová (Little Women), Charlize Theronová (Bombshell), Renee Zellwegerová (Judy).

Najlepší cudzojazyčný film: Corpus Christi (Poľsko), Honeyland (Severné Macedónsko), Les Miserables (Francúzsko), Pain and Glory (Španielsko), Parazit (Južná Kórea).