TASR

Dnes o 11:58 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Zreľák si po ťažkej jeseni napravil chuť víťazným gólom proti Bayernu

Pre slovenského futbalistu Adama Zreľáka sa táto sezóna nevyvíja podľa predstáv.

Slovenský futbalista v drese Norimbergu Adam Zreľák (vľavo) a hráč Hannoveru Kevin Akpoguma, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Norimberg 13. januára (TASR) - Pre slovenského futbalistu Adama Zreľáka sa táto sezóna nevyvíja podľa predstáv. Väčšinu jesennej časti vynechal pre zranenie kolena. Do ligového zápasu zasiahol po deviatich mesiacoch až 18. decembra.

V sobotu sa však dočkal aspoň čiastočnej satisfakcie, keď dokázal skórovať v príprave proti Bayernu Mníchov. Jeho zásah na 3:1 mal navyše prívlastok víťazný. Hoci išlo iba o prípravný zápas, nemecké médiá zaujal triumf druholigistu nad úradujúcim majstrom 5:2.

Dvadsaťpäťročný slovenský útočník prišiel na ihrisko v 46. minúte a zahral si do 83. minúty, keď opäť zamieril na striedačku. Svoj čas však využil naplno, okrem gólu prihral aj na zásah Robina Hacka. „Celý tím hral výborne. Mali sme dobrý pohyb a využívali sme otvorené dvierka v obrane súpera," citoval trénera Norimbergu portál kicker.de.

Norimbergu sa v tomto ročníku nedarí. Po polovici sezóny figuruje v tabuľke II. bundesligy na 16. priečke znamenajúcej baráž o záchranu, pred zostupovou pozíciou má iba dvojbodový náskok. Hladký triumf nad slávnejším rivalom však do tímu vniesol optimizmus. „Ak dáte Bayernu päť gólov, je to vynikajúci impulz do zvyšku sezóny," povedal pre portál sueddeutsche.de autor otváracieho gólu Michael Frey.