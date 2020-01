Klaudia Fiolová

Aj letectvo v Austrálii pomáha hladujúcim zvieratám: Z lietadiel už vyhodili tisícky kilogramov mrkvy či zemiakov

Minister životného prostredia Matt Kean sa obáva toho, ako zvieratá prežijú v čase požiarov, keď sú vytlačené zo svojho prirodzeného prostredia. Vláda preto prišla s riešením.

— Foto: Facebook/Sách & bạn trẻ

SYDNEY 13. januára - Aj letectvo pomáha zvieratám v Austrálii trpiacim v dôsledku veľkých požiarov, ktoré ničia územie krajiny. Vláda v štáte New South Wales rozhodla, že zvieratám budú vyhadzovať priamo z lietadla potravu vo forme mrkvy a zemiakov, aby nezomreli od hladu. Národný park v New South Wales vyzbieral už viac ako 2 tony čerstvej zeleniny, ktoré poputujú do ohrozených oblastí. Informuje o tom portál VT.co.

Minister životného prostredia Matt Kean sa obáva toho, ako zvieratá prežijú v čase požiarov, keď sú vytlačené zo svojho prirodzeného prostredia. „Klokany obvykle prežijú samotný oheň, ale kvôli požiarom prichádzajú o ich obvyklú potravu, ktorú nevedia nikde nahradiť,“ vyjadril sa minister.

Podľa uvedených informácií a zverejnených fotografií sa jedlo dostáva presne tam, kde ho zvieratá najviac potrebujú. Lietadlá lietajú nad rôznymi oblasťami krajiny, kde vyhadzujú stovky kilogramov jedla. Poškodené oblasti sa snažia monitorovať, aby vedeli, koľko zvierat tam potrebuje pomoc a koľko jedla majú na tieto miesta dopraviť. Ochrancovia zvierat sa chcú uistiť, že zvieratá, ktoré prežijú požiare, nevyhynú práve preto, lebo sa nedostanú k strave. Keďže mnoho ciest je uzavretých, jediná možnosť, ako im pomôcť, je lietadlom.