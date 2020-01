TASR

Dnes o 09:14 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenky vstúpili do ME vo vodnom póle neúspešne. Jednoznačne prehrali s Ruskom

Slovenské reprezentantky vstúpili neúspešne do ME 2020 v Budapešti.

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Budapešť 12. januára (TASR) - Slovenské reprezentantky vstúpili neúspešne do ME 2020 v Budapešti. V nedeľnom zápase A-skupiny podľahli Ruskám hladko 2:31. O oba slovenské góly sa postarala Tamara Kolářová. Najbližšie sa Slovenky stretnú v pondelok od 19.00 h s domácimi Maďarkami.

A-skupina: Slovensko - Rusko 2:31 (0:9, 0:5, 1:8, 1:9) Najviac gólov: Kolářová 2 - Bersnevová a Gorbunovová po 6 ďalšie výsledky: A-skupina: Grécko - Srbsko 26:7 (9:1, 5:3, 5:2, 7:1) Maďarsko - Chorvátsko 25:6 (5:1, 7:2, 7:1, 6:2) B-skupina: Francúzsko - Španielsko 6:15 (1:3, 0:3, 1:4, 4:5) Nemecko - Taliansko 4:13 (2:4, 2:5, 0:2, 0:2) Holandsko - Izrael 22:3 (4:0, 5:1, 7:1, 6:1)

Hlasy po zápase:

Milan Henkrich, tréner SR: „Jedným z otáznikov pred ME bolo ako dopadne náš prvý zápas s Ruskom. Náš súper patrí medzi svetovú elitu, my sme naopak za uplynulých 27 rokov stratili kontakt so špičkou. Ruskám sme vlastnými chybami dovolili rozbehnúť sa. Naše hráčky mali príliš veľký rešpekt pred ruským družstvom."

Tamara Kolářová, autorka oboch gólov SR: „Čakala som, že to bude náročnejšie než naozaj bolo. Rusky nehrali príliš agresívne, skôr dominovali tým, čo im ide najlepšie - rýchlym plávaním a protiútokmi. Rusky majú oveľa viac skúseností než my, majú veľa odohrané a možno aj preto sme mali určitý rešpekt."

Janka Kurucová: „Rusky sa do nás pustili od začiatku. Bolo vidieť, že sú oveľa lepšie pripravené než my. Z našej strany tam bol veľký rešpekt. Bol to však iba prvý zápas a verím, že v ďalších viac zabojujeme. Aj nasledujúci zápas proti Maďarkám bude určite náročný. Doma budú chcieť ukázať, že majú kvalitu a aj im pôjde o prvenstvo v skupine. Fanúšikovia ich určite poženú vpred."