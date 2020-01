TASR

Včera o 23:40 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Manchester City zdolal Aston Villu 6:1, Sergio Agüero rekordérom

Majstrovský Manchester City potvrdil úlohu favorita v nedeľňajšom zápase 22. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže a na ihrisku Aston Villy deklasoval domáci tím 6:1.

Sergio Agüero — Foto: TASR/AP

Londýn 12. januára (TASR) - Majstrovský Manchester City potvrdil úlohu favorita v nedeľňajšom zápase 22. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže a na ihrisku Aston Villy deklasoval domáci tím 6:1. Už po prvom polčase viedli hostia 4:0.

Argentínsky futbalista Sergio Agüero vytvoril v nedeľu dva nové rekordy v anglickej najvyššej súťaži. Útočník City svojimi gólmi prekonal doterajší rekord Francúza Thierryho Henryho v počte gólov, ktoré dal cudzinec v najvyššej anglickej lige, zároveň zaznamenal rekordný, už dvanásty hetrik.

Sergio Aguero Foto: TASR/AP

Úspech patrí aj spoluhráčom

Hráč, ktorý hrá za Citizens od roku 2011 zaznamenal v nedeľňajšom zápase v Birminghame svoj 175., 176. a 177. gól v elitnej súťaži. Prekonal tým doterajší rekord, ktorý so 175 presnými zásahmi vytvoril Henry v drese Arsenalu Londýn. „Som samozrejme šťastný, no môj úspech patrí aj spoluhráčom, ktorí mi pomáhajú skórovať," uviedol Agüero. „Chcel by som dať ešte veľa gólov, ale na to budem potrebovať pomoc spoluhráčov," zdôraznil.

V nedeľňajšom „záchranárskom" súboji zvíťazil FC Watford na ihrisku AFC Bournemouth 3:0. Klub z Londýna potvrdil víťaznú vlnu, zaznamenal už tretiu výhru za sebou. Tri body pomohli Watfordu nielen predstihnúť v tabuľke svojho rivala, ale dostať sa aj nad trojicu tímov v pásme zostupu.