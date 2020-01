TASR

Duda už oficiálne hráčom Norwichu City, hrať bude s číslom 25

Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda je oficiálne hráčom anglického Norwichu City.

Ondrej Duda s dresom Norwichu — Foto: Facebook/Norwich City FC

Norwich 12. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda je oficiálne hráčom anglického Norwichu City. O podpise zmluvy, týkajúcej sa hosťovania z Herthy Berlín informoval klub na svojom webe.

Duda sa s účastníkom Premier League dohodol na polročnom hosťovaní do konca aktuálnej sezóny. „Nosiť bude dres s číslom 25," potvrdil klub s dodatkom, že slovenský ofenzívny stredopoliar sa ihneď pripojil k tímu, ktorý sa pripravuje na najbližší zápas s AFC Bournemouth.

„Hlavnými dôvodmi, prečo som tu je samotný klub, liga, ktorú hráva i moja situácia v predchádzajúcom pôsobisku," uviedol Duda pre klubový portál. Netajil, že ho presvedčila i otvorenosť trénera „kanárikov", Nemca Daniela Farkeho. „Urobím všetko, čo je v mojich silách, samozrejme potrebujem chytiť zápasový rytmus. Verím ale, že krok po kroku budeme zvierať body a na záver budeme všetci šťastní, " dodal 25-ročný rodák zo Sniny.

Kouč Norwichu je presvedčený, že Dudov príchod z Herthy je dobrým riešením pre všetky zainteresované strany. „Máme hráča, ktorý môže hrať klasickú "desiatku" a dokáže nielen strieľať góly, no ich aj pripravovať," zdôraznil o slovenskom reprezentantovi. „Uvidíme, ako rýchlo sa adaptuje na nové prostredie, no som si istý, že to bude v druhej časti sezóny výrazná posila," dodal Ferke.

Dvadsaťpäťročný stredopoliar prišiel do Herthy v lete 2016 za 4,2 milióna eur z Legie Varšava. Po počiatočných zdravotných problémoch sa mu darilo predovšetkým v predchádzajúcej sezóne, v ktorej si v 32 bundesligových stretnutiach pripísal jedenásť gólov a šesť asistencií.

Po príchode nového trénera Jürgena Klinsmanna však stratil miesto v základnej zostave a snažil sa o zmenu dresu už v zimnom prestupovom období. V Premier League už úspešne pôsobí aj Dudov reprezentačný spoluhráč a brankár Newcastle City Martin Dúbravka.