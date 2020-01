TASR

Nádej slovenských hádzanárov na majstrovstva sveta je preč. Nezvládli zápas s Litvou

Ilustračný obrázok. — Foto: TASR/AP

Luxemburg 12. januára (TASR) - Hádzanári Slovenska nepostúpili do druhej fázy kvalifikácie MS 2021. Rozhodla o tom ich nedeľňajšia prehra s Litvou 24:25 na turnaji 1. skupiny prvej fázy kvalifikácie v Luxembursku. Zverenci trénera Petra Kukučku neudržali polčasové vedenie 12:11, postup si napokon vybojoval ich nedeľňajší súper.

Druhá fáza kvalifikácie sa bude hrať 15., 16., 18. a 19 apríla na dva zápasy systémom doma-vonku. Budú v nej už aj účastníci prebiehajúcich ME.

Pred zápasom bolo jasné, že len víťazstvo posunie Slovákov ďalej, Litve stačila aj remíza. Hráči Litvy však začali lepšie, viedli 2:0 a náskok si udržiavali. Za stavu 7:7 sa karta obrátila, Slováci išli do vedenia a jednogólový náskok si udržali až do konca polčasu. Po zmene strán však opäť začali lepšie hráči Litvy. Štyrmi gólmi v sérii išli do vedenia, slovenskí reprezentanti sa potom vzchopili. V druhom polčase však išli do vedenia iba raz po góle na 17:16, záver už patril Litve. Ich triumf režírovali strelci ôsmich gólov Jonas Truchanovičius a Aidenas Malasinskas.

Turnaj 1. skupiny prvej fázy kvalifikácie MS 2021 hádzanárov Litva - Slovensko 25:24 (11:12) Najviac gólov Litvy: Truchanovičius a Malasinskas po 8, Drabavičius 4 - zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - Briatka, Ďuriš 7, Hruščák 3, Rábek, T. Urban 5, Straňovský 4, Kalafut, Kancel, Kováčech, Macháč 3, Potisk, Prokop, Rečičár 2, Slaninka. Rozhodovali: Vesovič a Mitrovič (obaja Č. Hora.), vylúčenia: 3-4, 7m hody: 3/3 - 2/1.