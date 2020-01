TASR

Dnes o 12:54 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Brignoneová ovládla kombináciu v Altenmarkte-Zauchensee

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová vyhrala úvodnú alpskú kombináciu sezóny Svetového pohára. V rakúskom stredisku Altenmarkt-Zauchensee bola na čele už po dopoludňajšej prvej časti - superobrovskom slalome a vedenie si udržala aj po slalomovom kole.

Dvadsaťdeväťročná Brignoneová triumfovala s náskokom 15 stotín sekundy pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou, ktorá z polsekundového manka na Talianku zo super-G dokázala v slalome zmazať iba 35 stotín. Tretia skončila Brignoneovej krajanka Marta Bassinová (+0,82). Slovenka Petra Vlhová súťaž nedokončila, keď vypadla už v prvej časti. V super-G stroskotala aj líderka SP Mikaela Shiffrinová.

Organizátori majú právo rozhodnúť o tom, či prvá časť kombinácie bude super-G alebo zjazd. Vzhľadom na poveternostné podmienky uplynulých dní i náročnosť zjazdovky postavili super-G, ktorý mal však v hornej časti charakter zjazdu.

Vlhová tam využila svoje fyzické parametre a na prvých desiatich sekundách mala so štartovým číslom 11 najlepší medzičas. Do prvých ťažších bránok vletela ako víchor, v jednej z nich stratila na okamih stabilitu, ale skvele chybu ustála a po 30 sekundách jazdy mala stále náskok (12 stotín). Vzápätí však doplatila na situáciu v jednej z najťažších tiahlych zákrut, kde "prehranila" terénne nerovnosti a vypla jej v plnej rýchlosti lyža. Našťastie jej pád nebol nebezpečný a kývajúc divákom okamžite zlyžovala do cieľa.

Z prvej pätnástky štartujúcich vypadlo až sedem pretekárok, teda neštandardne veľký počet. Medzi nimi olympijská víťazka v kombinácii Michelle Gisinová a dvojnásobná majsterka sveta v zjazde Ilka Štuhecová. Nórke Kajse Lieovej tiež vypla lyža a s 21-kou sa na trať vydala Vlhovej rivalka Mikaela Shiffrinová. Fenomenálna Američanka tiež najprv spravila chybu na terénnych vlnách, keď jej rozhodilo lyže a v ďalšej zákrute v snahe zostať v optimálnej línii zatlačila na vnútornú lyžu a po klasickej "školáckej" chybe sa v páde skĺzla mimo trate.

Vlhová bola z vypadnutia sklamaná, pred utorkovým slalomom ho však musí čím skôr hodiť za hlavu. „Už veľmi dlho sa mi niečo podobné nestalo. Rozprávala som sa so šéfom z Rossignolu, tiež mi povedal, že to sa stáva. Ak by som vošla do tej jamy zvrchu a nie zboku, možno by sa mi lyža nevypla. Inak by ma posadilo, respektíve by som urobila nejakú chybu. Je to trochu aj taká poistka, aby sa mi nič nestalo. Som nahnevaná, ale nič s tým neurobím. Musím to čím skôr vstrebať, hodiť za hlavu," dodala.

Kombinácia vyvrcholila v slalomovej časti, ktorá sa podľa nových pravidiel nešla v obrátenom garde, ale podľa poradia v prvej časti. Brignonenová tak vyrazila na trať ako prvá, zajazdila čisto, plynulo a bolo jasné, že Holdenerová bude musieť siahnuť na dno síl, aby ju odsunula za seba. Lenže majsterka sveta v tejto disciplíne z Are nepredviedla takú dravú jazdu, aká je pre ňu typická, neriskovala a naplno pustila lyže až v závere. Posunula sa tak iba o jednu pozíciu, keď preskočila Bassinovú.

Na čele SP zostala Shiffrinová, Brignoneová sa však vďaka triumfu posunula na druhé miesto pred Vlhovú, na Američanku stráca 261 bodov. Slovenka zaostáva za Taliankou o 52 bodov.