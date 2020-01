NBA: Lakers potiahol Kuzma. Harden s ďalším míľnikom

TASR

New York 12. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na nedeľu v NBA na palubovke Oklahoma City Thunder 125:110. Hostia uspeli napriek absencii LeBrona Jamesa a Anthonyho Davisa.

James chýbal pre chorobu, Davis chýbal v druhom zápase za sebou pre svalové problémy. Zastúpil ich Kyle Kuzma, ktorý si 36 bodmi utvoril sezónne maximum. Dvadsaťštyriročný Američan mal pomalší rozbeh do sezóny, no v posledných zápasoch dokazuje, že patrí k ťahúňom tímu.

„Ľudia celú vec zbytočne nafukujú. Pýtajú sa, čo je s Kuzmom, kedy sa nám podarí naplno rozvinúť jeho potenciál a podobne. Pre mňa to je len otázka času. Buďte trpezliví a on bude rásť. Jeho úloha v tíme bude stále dôležitejšia, získa potrebné sebavedomie a výkon aký podal dnes uvidíte stále častejšie," povedal tréner Lakers Frank Vogel.

James Harden pomohol Houstonu k triumfu nad Minnesotou 139:109 s 32 bodmi. V profilige pokoril hranicu 20.000 bodov ako 45. hráč histórie. V 30 rokoch je siedmy najmladší. „Je to nepochybne obrovský míľnik. Moje ciele sú však ešte oveľa väčšie," povedal Harden.

Darilo sa aj Jaysonovi Tatumovi, ktorého Boston zdolal New Orleans 140:105. Tatum dosiahol 41 bodov, najviac v doterajšej kariére. „Skrátka mi to tam padalo. Už od začiatku zápasu som sa cítil veľmi dobre. Nechcem však lietať v oblakoch. Mám pred sebou ešte veľmi dlhú cestu. Hráči, ktorých obdivujem totiž podávajú takéto výkony omnoho častejšie a to je aj mojím cieľom," povedal Tatum.