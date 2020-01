TASR

Vodné pólo: Slovenky budú na Majstrovstvách sveta po 27 rokoch

Po 27 rokoch sa na majstrovstvách Európy vo vodnom póle (12.-25. januára) predstavia aj slovenské reprezentantky.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Michal Svítok

Budapešť 11. januára (TASR) - Po 27 rokoch sa na majstrovstvách Európy vo vodnom póle (12.-25. januára) predstavia aj slovenské reprezentantky. Do Budapešti cestujú s tromi reálnymi cieľmi, najmä však optimisticky naladené a vedomé si svojich kvalít i predností súperov.

„Jedným z cieľov je získať reálny obraz o našom stave v porovnaní s európskou špičkou," priznal tréner Milan Henkrich. Slovenské reprezentantky v rozhodujúcom dvojzápase zdolali Turecko.

V rámci prípravy na šampionát v Budapešti absolvovali výcvikový tábor v Novákoch i turnaj v Srbsku, kde sa stretli s domácimi hráčkami, Izraelom i Nemeckom. Zaujímavou súčasťou prípravy boli aj tri zápasy s juniorským tímom Maďarska. Tréner Henkrich videl v hre svojich zvereniek pozitíva i negatíva. „Dievčatá sú nadšené a dávajú do toho srdiečko. Pripravovali sa naozaj zodpovedne. Máme mladé družstvo, ktoré je zložením totožné s tým, ktoré vybojovalo postup na ME. Dôležité bude, aby dievčatá hrali s chuťou a radosťou."

Každý získaný bod bude cenný

Slovenky nebudú patriť k favorizovaným družstvám, skôr naopak. Každý získaný bod bude mať svoju cenu, najmä v úvodných troch zápasoch budú čeliť mimoriadne silným súperom. „Rusky, Maďarky a Grékyne. To sú tri špičkové tímy, ktoré nás určite potrápia. Potom prídu kľúčové zápasy so Srbskom a Chorvátskom," prognózoval Henkrich. Podobne vnímajú situáciu aj samotné hráčky.

„Cítime zdravý rešpekt voči súperom, keďže sú to zvučné mená. Ale zároveň to vnímame aj ako šancu ukázať sa. Sme dobrý kolektív, rozumieme si vo vode aj mimo nej a práve to môžeme pretaviť v dobré výsledky. Skupina mohla byť lepšia aj horšia. Ale nič s tým nenarobíme, musíme sa sústrediť na súperov, ktorých máme. Prvé tri stretnutia budú o tom, aby sme nehrali príliš pomätene a aby sme s favorizovanými súperkami držali krok," poznamenala Janka Kurucová.

Zo šesťčlennej skupiny postúpia do vyraďovacej fázy prvé štyri družstvá. Ak trojica favoritov naplní prognózy, tak by o štvrté postupové miesto mali súperiť práve Slovenky, Chorvátky a Srbky. „Poznáme Chorvátky aj Srbky, keďže sme proti nim pomerne nedávno hrali. Veríme si na ne, ale vieme, že to nebude nič jednoduché," priznala Daniela Kátlovská.

Henkrich vníma nadšenie hráčok, ktoré budú mať v Budapešti aj početnú divácku podporu. Uvedomuje si, že bude jeho úlohou správne nastaviť dievčatá, aby našli správnu mieru medzi prehnaným rešpektom a uspokojením sa zo samotnej účasti na ME.



Majú viacero cieľov

„Máme viacero cieľov. Prvý je zistiť, ako na tom vlastne sme. Totiž, 27 rokov sme nemali ženské družstvo na ME, takže chceme vidieť reálny stav, ktorý nám ukáže rozdiely oproti svetovej špičke. Ďalší cieľ je získať historicky prvé body na ME. Tretím cieľom je dostať sa čo najvyššie. Verím, že počas tých 27 rokov nám vlak príliš neušiel," konštatoval Henkrich. Aj hráčky veria, že z Budapešti odídu s dobrým pocitom. "Pred dvomi rokmi nám postup ušiel, o to viac sa teším z toho, že sme sa tam teraz konečne dostali. Dôležité bude, aby sme držali spolu a aby sme na šampionáte ukázali všetko čo v nás je," uviedla Kátlovská.

Nominácia SR: Daniela Kátlovská, Natália Pecková, Janka Kurucová, Ivana Majláthová, Kristína Horváthová, Beáta Kováčiková, Miroslava Stankovianska, Emma Junasová, Emoke Kissová, Katarína Kissová, Tamara Kolářová, Monika Sedláková, Lenka Garančovská.