Brankár Melicherčík sa vrátil na Slovensko, posilnil Banskú Bystricu

S Košicami získal titul. — Foto: TASR /Henrich Mišovič

Banská Bystrica 11. januára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Marcel Melicherčík sa po troch rokoch vrátil do najvyššej slovenskej súťaže. Skúsený brankár sa dohodol na spolupráci s HC "05 iClinic Banská Bystrica. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Melicherčík vytvorí v novom pôsobisku brankársku trojicu s Tylerom Beskorowanym a Matejom Gajanom, pričom druhý menovaný na niekoľko týždňov zamieri do SHL. „Do play off sme chceli ísť s tromi kvalitnými brankármi a to sa nám príchodom Marcela podarilo, za čo sme veľmi radi. Matej Gajan pôjde zatiaľ získavať zápasovú prax do Levíc, ale pred play off sa pripojí k nášmu mužstvu," uviedol športový manažér Július Koval.

Melicherčík pôsobil v najvyššej slovenskej súťaži v dresoch Popradu a Košíc, s ktorými získal v roku 2015 majstrovský titul. V rokoch 2016-2018 hral za talianske Bolzano v medzinárodnej súťaži EBEL, v ročníku 2018/2019 si v dresoch Kasselu a Wolfsburgu vyskúšal hokej v Nemecku.