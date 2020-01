TASR

Dnes o 11:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní NBA: Lakers natiahli proti Dallasu víťaznú sériu. Memphis doma zdolal Spurs

LeBron James zaznamenal 35 bodov a 16 doskokov a priviedol Los Angeles Lakers k víťazstvu v nočnom zápase zámorskej NBA nad Dallasom Mavericks 129:114.

New York 11. januára (TASR) - LeBron James zaznamenal 35 bodov a 16 doskokov a priviedol Los Angeles Lakers k víťazstvu v nočnom zápase zámorskej NBA nad Dallasom Mavericks 129:114. Zraneného Anthonyho Davisa dokonale nahradil v základnej zostave Kyle Kuzma, ktorý pridal 26 bodov, čo je jeho sezónne maximum.

Žlto-fialoví uspeli v siedmom stretnutí za sebou. „Nie je to o tom, koľko vyhráte zápasov v sérii. Dôležité je, či sa dokážete v každom zápase zlepšovať. Dnes sa nám to podarilo," povedal James. Naopak, popol na hlavu si sypal líder Dallasu Luka Dončič. „Cítim sa, ako by som snáď ani nevedel hrať basketbal. Dnes som to nebol ja. Viem hrať oveľa lepšie," vyhlásil.

Ešte lepšiu formu ako Lakers majú aktuálne Utah Jazz, ktorí doma proti Charlotte natiahli víťaznú šnúru na osem duelov. Ich najlepším strelcom bol s 20 bodmi z pozície náhradníka Jordan Clarkson, čerstvá posila z Clevelandu.

V dôležitom súboji tímov na hranici postupu do play off zdolal Memphis doma San Antonio 134:121. Grizzlies preskočili svojho súpera na ôsmej priečke Západnej konferencie a vôbec prvýkrát v sezóne zvíťazili štyrikrát v sérii. Ich najlepší strelec bol Justin Jackson s 24 bodmi, Ja Morant pridal k 22 bodom aj 14 asistencií, čo je jeho sezónne maximum. „Myslím si, že traja, alebo štyria hráči z nášho tímu dnes nepredviedli nič. To nám nepomohlo," vysvetlil príčiny neúspechu tréner Spurs Gregg Popovich.

Brooklyn ukončil sériu siedmich prehier, keď prekvapujúco zdolal druhý najlepší tím na východe Miami. Spencer Dinwiddie dodal k svojim 26 bodom aj 14 asistencií, najviac v kariére. Rodions Kurucs sa prezentoval najlepším výkonom sezóny s 19 bodmi.

New Orleans Pelicans zvíťazili na palubovke New York Knicks 123:111, 28 bodmi sa pod triumf podpísal Brandon Ingram, Jaxson Hayes pridal 18 bodov a desať doskokov.