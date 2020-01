TASR

ATP Cup: Djokovič zdolal Medvedeva a posunul Srbsko do finále

Srbský tenista Novak Djokovič. — Foto: TASR/AP

Sydney 11. januára (TASR) - Srbskí tenisti postúpili do finále premiérového ročníka ATP Cupu. V sobotňajšom semifinále si poradili v Sydney s Ruskom 3:0, keď o svojom úspechu rozhodli už vo dvojhrách. Najskôr Dušan Lajovič zdolal Karena Chačanova 7:5, 7:6 (1) a potom Novak Djokovič pridal druhý bod po dramatickom víťazstve nad Daniilom Medvedevom 6:1, 5:7 a 6:4. Srbi, ktorí uspeli aj v záverečnej štvorhre, sa pobijú o titul s lepším z dvojice Španielsko - Austrália.

Djokovič vyhral úvodný set celkom jednoznačne, no v druhom pustil Medvedeva k trom brejkom vrátane rozhodujúcej dvanástej hry. V tretej sade sa Srb po brejku ujal vedenia 3:2 a už ho z rúk nepustil. „Mal som jasnú predstavu o tom, čo chcem hrať a vychádzalo to výborne. No potom na to prišiel a už menej chyboval. Hral naozaj veľmi dobre a tvrdo od základnej čiary," uviedol Djokovič, ktorý tento rok ešte neprehral.

V záverečnej štvorhre triumfovali Nikola Čačič s Viktorom Troickim nad Tejmurazom Gabašvilim a Konstantinom Kravčukom 6:4 a 7:6 (7).