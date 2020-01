TASR

Trnavská univerzita sa zapojila do konzorcia európskych univerzít

Rektor Trnavskej univerzity (TU) René Bílik — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 10. januára (TASR) - Rektor Trnavskej univerzity (TU) René Bílik a prezident Leuphana University v dolnosaskom Lüneburgu Sascha Spoun podpísali v piatok zmluvy o bilaterálnej spolupráci. Ako informoval rektor TU, strategickým cieľom je založiť konzorcium európskych univerzít.

„Univerzita v Lüneburgu je nositeľom iniciatívy na vytvorenie konzorcia viacerých európskych univerzít, v ktorom sú zastúpené aj ďalšie univerzity z Nemecka, tiež Poľska, Portugalska a Španielska. Tento prvý krok je pre nás významný, pretože jednou z kľúčových výziev najbližšieho obdobia je schopnosť slovenských univerzít zapájať sa do európskeho univerzitného priestoru," vysvetlil Bílik.

Podľa rektora Spouna má Trnavská univerzita má veľmi zaujímavú históriu, siahajúcu až do 17. storočia. „Prešla niekoľkými inováciami, zvlášť jej obnovenie v roku 1992 je to, čo sa môžeme učiť. Stála v čele zmeny a priniesla demokraciu, ľudské práva a občianske slobody na Slovensko," uviedol. Okrem bilaterálnej spolupráce, ktorá umožní študentom a vyučujúcim akademickú výmenu, je cieľom oboch partnerov uspieť vo výzve Európskej komisie na vytváranie univerzitných konzorcií. Budú vytvárať spoločné iniciatívy vo výskume a vzdelávaní, Spoun očakáva prvé výsledky do troch rokov.