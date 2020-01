TASR

Dnes o 11:01 čítanie na minútu 0 zdieľaní NHL: Carolina zdolala Arizonu. Mrázek s čistým kontom tretí krát v sezóne

New York 11. januára (TASR) - Hokejisti Detroitu Red Wings zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NHL na domácom ľade nad Ottawou Senators 3:2 po predĺžení a nájazdoch, keď jediný premenil Dylan Larkin. Pre posledný tím súťaže to bol druhý triumf po sebe, "senátori" prehrali už šiesty duel v sérii.

Larkin okrem jediného úspešného nájazdu skóroval aj v riadnom čase, keď v 26. minúte zvýšil na 2:0 pre domácich. Už o 22 sekúnd však odpovedal Brady Tkachuk a o ďalších päť minút vyrovnal Colin White. V tretej tretine ani v predĺžení už góly nepadli a tak museli rozhodnúť nájazdy. „Počas mojej kariéry sa mi v nájazdoch príliš nedarilo, no náš tréner brankárov Jeff Salajko mi povedal, aby som išiel na stranu vyrážačky. Chcel som skúsiť niečo iné, ale Jeff ma presvedčil," uviedol Larkin pre nhl.com. Brankár Detroitu Jonathan Bernier zmaril všetky tri nájazdy súpera a mal 29 úspešných zákrokov. "Tu v Detroite mal ťažký štart, aj vlani a na začiatku tejto sezóny, ale udržal si pozitívny postoj a jeho tvrdá práca priniesla ovocie," pochválil ho tréner Jeff Blashill.

Colorado prehrala tretí zápas v rade

Colorado Avalanche prehralo tretí zápas za sebou, keď doma nestačilo na Pittsburgh Penguins 3:4 po predĺžení. V 64. minúte rozhodol Jared McCann, ktorý sa presadil strelou pomedzi nohy obrancu Erika Johnsona a cez brankára Pavla Francouza. Penguins mohli vyhrať aj v riadnom čase, keď sa dostali do vedenia v 56. minúte po góle Jevgenija Malkina. No Colorado vyrovnalo 31 sekúnd pred sirénou, keď pri hre bez brankára Matt Calvert tečoval do siete strelu Calea Makara. „Jednoducho som nahodil puk na bránku, Calvert to neskutočne tečoval. Je ťažké prehrať v predĺžení. Získali sme bod, no chceli sme dva," povedal Makar. "Bolo to ďalšie ťažké víťazstvo. Majú naozaj dobrý tím, takže sme museli byť húževnatí až do konca," uviedol brankár Pittsburghu Matt Murray, ktorý kryl 28 striel.

Carolina Hurricanes si doma poradila s Arizonou Coyotes 3:0. Český brankár Petr Mrázek chytil všetkých 32 striel a pripísal si tretie čisté konto v prebiehajúcej sezóne. O góly sa postarali Warren Foegele, Lucas Wallmark a Martin Nečas a Carolina zaznamenala druhý triumf za sebou.

sumáre: