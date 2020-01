Dominika Dobrocká

Dnes o 18:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Vyhnite sa im: 10 chýb, ktoré robí pri výchove väčšina rodičov a neskôr ich ľutuje

Venujte im svoj čas a buďte tu pre ne. Deti vás vo svojom živote veľmi potrebujú.

BRATISLAVA 12. január - Každý rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie. Mnohí veľa pracujú, aby svojim ratolestiam mohli kúpiť nové hračky. Iní sú prísni, pretože chcú, aby ich deti boli disciplinované a išli si za svojím cieľom. No a tretia skupina rodičov dáva svojim deťom možnosť voľby a učia ich, aby sa rozhodovali sami. Výchovné metódy sú v každej rodine iné, avšak jednu vec majú všetci rodičia spoločnú. Keď sa obzrú späť do minulosti, niektoré rozhodnutia a správanie by určite zmenili, keby to však bolo možné. Tu je hneď niekoľko situácií, ktoré rodičia často ľutujú.

Rodičia vyhýbajúci sa komunikácii s deťmi

Malé dieťa, ktoré pomerne rýchlo rastie a prichádza do stavu relatívnej samostatnosti, potrebuje stály kontakt s dospelými. Nie je to však len o tých najmenších. Rodičia rovnako potrebujú túto komunikáciu. Nie je nič zlé na tom, ak si matka utrhne kúsok času pre seba, keď sa dieťa práve hrá, avšak, ak sa to stane zvykom, v určitom okamihu si pravdepodobne uvedomíte, že vaše dieťa vás nepotrebuje a žije si vlastný život.

Neexistuje žiaden spôsob, ako vrátiť čas, ktorý ste stratili. Snažte sa preto nielen byť fyzicky pri svojom dieťati, ale byť s ním prepojený aj mentálne. Vychutnávajte si spoločne strávený čas, kým je tá možnosť.

Nedostatok objatí

Vedci preukázali dôležitosť objatia pre zdravie. Existuje veľa výhod, ale určite budete súhlasiť s tým, že objať svoje dieťa je predovšetkým pekné. Rodičia sa niekedy zbytočne držia rôznych dôvodov, prečo svoje dieťa neobjímajú dostatočne často. Väčšina týchto dôvodov je však buď nesprávna, alebo ide často aj o zastarané a najmä nesprávne názory, ako napríklad to, že sa nemá dieťa často a pridlho držať, aby si na to nezvyklo.

Treba si uvedomiť, že aj v tomto prípade roky idú a dieťa príde do veku, kedy mu bude vaše objatie na obtiaž. Treba si preto tieto chvíle užívať, kým je tu tá možnosť.

Nezapísané prvé slová

Je to rovnako len o spomienkach a dá sa bez toho žiť. Nie je však milé a príjemné vrátiť sa do čias, kedy vaše dieťa spoznávalo prvé slová a z jeho úst vychádzali vlastné skomoleniny?

Málo kreatívneho hrania sa

Neexistuje žiadna záruka toho, že ak sa budete s vašim dieťaťom hrať kreatívne hry, stane sa z neho skvelý umelec alebo hudobník. Je tu však šanca. Po prvé, ak zapojíte dieťa do viacerých rôznorodých aktivít, môžete tak ľahšie zistiť, čo ho zaujíma a v čom je dobré. Neskôr tak môže rozvíjať svoje silné stránky. Po druhé, akákoľvek činnosť, ktorá rozvíja inteligenciu dieťaťa, jeho predstavivosť a zvyšuje slovnú zásobu je prospešná. V konečnom dôsledku nepomáhate iba svojej ratolesti. Zároveň totiž posilňujete váš spoločný vzťah a to je predsa samo o sebe dostatočným dôvodom, aby ste sa spoločne hrali a tvorili.

Príliš prísna výchova

Jedna vec je dieťa upozorniť na zlú vec, ktorú urobilo a druhá vec je kričať a vyčítať. Existuje veľmi populárny mýtus, že čím vyššie očakávania, tým úspešnejšia je osoba. V skutočnosti to však môže mať opačný efekt (rôzne poruchy či dokonca problém s rozvojom). No a samozrejme, jedným z výsledkov môže byť aj vybudovanie si zlého vzťahu so svojou ratolesťou.

Tresty za zlé známky tiež nie sú cesta. Môžu viesť k ďalšiemu zhoršeniu v škole. Dieťa totiž potrebuje pocítiť aj v tomto prípade oporu rodiča. Vtedy je schopné byť lepšie a napredovať. Zlá známka v žiackej knižke či rozbitý pohár predsa netvoria budúcnosť.

Ignorácia názoru dieťaťa

Koľkokrát ste počuli frázy ako: „Si príliš mladý na to, aby si sa rozhodoval,“ alebo „Dospelí vedia lepšie.“ Sú to veľmi pomýlené názory a v skutočnosti to každý z nás nerád počúval. Vypočuť si však vlastné dieťa nie je zlé. Z detí, ktorých názor je zanedbávaný, môžu totiž vyrásť neistí ľudia. V ich hlavách sa môžu objavovať pochybnosti, pretože vždy za nich rozhodol niekto iný.

Nedostatočne šťastné dieťa

Pekné spomienky z detstva sú to najcennejšie, čo si so sebou životom nesieme. V prípade, že deti vyrastajú v zdravom prostredí a majú možnosť nadobúdať nové skúsenosti, znamená to, že sa aktívne rozvíjajú. Treba vedieť, že šťastné deti sa ľahšie prispôsobia životu dospelých a ľahšie si vytvárajú vzťahy.

Časté počúvanie cudzích rád

Existuje veľmi veľa ľudí, ktorí s obľubou radia. Keď stretnete aj vy týchto „odborníkov“, bude sa na vás hrnúť množstvo informácií. Ako máte dieťa obliecť, ako ho máte vychovávať, kŕmiť a mnoho iného. Nezabúdajte ale na fakt, že vy ste rodič a vy viete najlepšie, čo máte robiť a čo je pre vaše dieťa správne. Môžete si rady vypočuť, avšak je už len na vás, či sa ich budete držať alebo nie.

Neprítomnosť v najdôležitejších okamihoch

Niektoré veci a situácie, ktoré sa nám nezdajú byť dôležité, môžu deti vnímať ako vážne udalosti. Všetci ľudia, najmä deti, potrebujú mať v takýchto dôležitých okamihoch niekoho nablízku. Aj keď v deň oslavy vášho dieťaťa sa vám možno zdá, že nemusíte byť prítomný, skúste sa zamyslieť. V budúcnosti vám toto vaše správanie bude poriadne ľúto. Premeškáte totiž mnoho dôležitých udalostí v živote vášho dieťaťa.