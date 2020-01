TASR

Dnes o 14:44 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tipsport liga: Do Zvolena prišiel na skúšku kanadský obranca Stephenson

Defenzívne rady HKM Zvolen rozšíril kanadský hokejista Logan Stephenson.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Branislav Račko

Zvolen 10. januára (TASR) - Defenzívne rady HKM Zvolen rozšíril kanadský hokejista Logan Stephenson. Tridsaťtriročný obranca sa dohodol s vedením klubu na dvojtýždňovom skúšobnom kontrakte. V piatok o tom informovala oficiálna internetová stránka tipsportligistu.

„Tréneri a vedenie klubu by týmto krokom chceli priniesť potrebný dôraz a tvrdosť do svojich radov. Logan Stephenson má príležitosť presvedčiť v najbližších zápasoch o svojich kvalitách a zabojovať o zotrvanie pod Pustým hradom do konca sezóny. Rodák zo Saskatoonu prichádza na odporúčanie trénera Dona Nachbaura, pod ktorým v rokoch 2003 až 2005 nastupoval ako hráč juniorskej WHL v tíme Tri-City Americans," uviedol zvolenský klub na svojom webe.

Pôvodne mal Stephenson pricestovať do Zvolena vo štvrtok, odložený let z Toronta do New Yorku však spôsobil, že sa k tímu pridal až v piatok napoludnie. „Samotný hráč je podľa vlastných slov nadšený z novej výzvy a odhodlaný nastúpiť na prvý zápas už v deň svojho príletu, teda v piatok proti Michalovciam. Jeho štart však záleží na tom, či klub včas dostane potvrdenie o zaregistrovaní medzinárodného transferu," uvádza sa na hkmzvolen.sk.

Stephensona draftoval v roku 2004 v 2. kole z celkovej 35. pozície klub NHL Philadelphia Flyers, do zámorskej profiligy sa mu však nepodarilo prebojovať. Päť sezón odohral v nižšej AHL, kde v 323 zápasoch nazbieral 37 bodov (9+28) a 482 trestných minút.

V roku 2011 zamieril do Európy, hral v Nórsku za Valerengu a Spartu Sarpsborg, pôsobil v druhej najvyššej švédskej súťaži v drese Karlskrony a vyskúšal si aj ázijskú ligu, kde s japonským tímom Tohoku Free Blades získal v sezóne 2014/2015 majstrovský titul. Túto sezónu začal v rumunskej Corone Brašov, s ktorou si zahral nadnárodnú Erste Ligu. V 21 dueloch nazbieral 17 bodov za dva góly a 15 asistencií.