Lobotka chýba na súpiske Celty, v sobotu by mal pricestovať do Neapola

Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka nefiguruje na súpiske Celty Vigo na nedeľné stretnutie Copa del Rey na pôde Meridy.

Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka (vľavo) a Chorvát Nikola Vlašič — Foto: TASR/Martin Baumann

Neapol 10. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka nefiguruje na súpiske Celty Vigo na nedeľné stretnutie Copa del Rey na pôde Meridy. Portál sport.sky.it v piatok informoval, že SSC Neapol uspel s ponukou na prestup vo výške 20 miliónov eur, ktorá môže vďaka bonusom narásť o ďalšie 4 milióny.

Dvadsaťpäťročný stredopoliar by mal podľa tohto zdroja v sobotu pricestovať do Talianska a podstúpiť lekársku prehliadku. Lobotka prestúpil do Viga v roku 2017 z dánskeho FC Nordsjaelland za 4 milióny eur.

Podarilo sa mu etablovať sa v základnej zostave, v Španielsku odohral celkovo 90 zápasov bez streleckého zápisu. V tejto sezóne nastúpil v 17 ligových dueloch. Lobotku odporučil do Neapola bývalý kapitán „Partenopei" Marek Hamšík.