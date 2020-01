TASR

Rezort životného prostredia predložil návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja do roku 2030

Na snímke podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 10. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR navrhuje opatrenia, ktoré môžu Slovensko posunúť bližšie k dosiahnutiu klimatickej neutrality. Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 predložilo MŽP do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

„Slovenská republika si plne uvedomuje závažnosť a rozsah hrozby menom zmena klímy. Aj z tohto dôvodu sa Slovensko, ako aj celá Európska únia a desiatky iných štátov na celom svete zaviazalo dosiahnuť klimatickú neutralitu už v roku 2050," uvádza sa v predloženom materiáli.

Nízkouhlíková stratégia si dáva za cieľ vybrať a analyzovať opatrenia nákladovo efektívnym spôsobom. Na realizáciu je podľa MŽP nevyhnutná podpora zo strany ostatných relevantných rezortov a orgánov štátnej a verejnej správy.

„Je dôležité, aby boli tieto politiky a iné nesúvisiace politiky vzájomne prierezovo prepojené a konzistentné, či už medzi jednotlivými rezortmi, ale aj v rámci jednotlivých rezortov," píše sa v materiáli.

V stratégii navrhuje envirorezort aj ďalšie dodatočné opatrenia, ktoré by mali Slovensko posunúť bližšie k dosiahnutiu klimatickej neutrality. „Tieto dodatočné opatrenia nie sú v stratégii ešte podrobne analyzované, avšak v rámci jej aktualizácie o päť rokov bude prínosné, ak sa zahrnú do modelov," hovorí MŽP.

Pripomína tiež, že do roku 2050 bude potrebné, aby sa "vo všetkých sektoroch začali implementovať všetky ďalšie dodatočné opatrenia".