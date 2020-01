Dominika Pacigová

Dcéra vyhodila nový peračník do koša. Mama jej dala lekciu, za ktorú si vyslúžila obrovskú chválu

Slobodná mamička vychováva dcéru s najväčšou láskou. Snaží sa jej zaobstarať to, čo potrebuje, no jednu vec si jej dcéra absolútne nevážila. Rozhodla sa, že nebude po nej kričať, ale dá jej výchovnú lekciu.

FLORIDA 12. januára - Mnohé veci, ktoré máme alebo dostane od blízkych, považujeme za samozrejmosť. Niektorí ľudia si nevážia ani maličkosti. Tie však môžu ďalší vnímať ako vymoženosti, ktoré si nemôžu dovoliť. Príkladom je aj školáčka Presleigh, ktorá dostala peračník. Jej mama ju vychovávala s najväčšou láskou, no keď školáčka vyhodila nový peračník do koša, rozhodla sa, že jej dá lekciu, ktorú si zapamätá na celý život, uvádza portál Bored Panda.

Peračník vyhodila do koša

Haley Hassell išla z obchodu do obchodu, aby našla pre svoju dcéru peračník, ktorý sa jej veľmi páčil. Bola presvedčená, že dcéra bude nadšená. „Najprv na peračník zízala, potom ho vyhodila do koša a následne zabuchla dvere v spáli. Kričala, že dostala hlúpy darček, ktorý má už každé dieťa,“ popisuje mamička na sociálnej sieti.

Mamička pritom vychováva dcéru sama. Snaží sa urobiť všetko pre to, aby mohla uspokojiť nielen svoje, ale aj dcérine základné potreby. Keď Presleigh vyhodila peračník do koša, Haley zachovala chladnú hlavu a rozhodla sa, že nebude po nej kričať. „Vždy som si myslela, že som ju naučila byť vďačnou. Potrebovala však dostať lekciu. Vrátila som sa s novým peračníkom, priesvitným jednozipsovým. V tom čase bol peračník, ktorý vyhodila do koša, dobrý, pretože ten priesvitný bol podľa nej strašný. Ale už bolo neskoro,“ uviedla Haley.

Mamička jej dala lekciu

Mamička jej tak dala lekciu, na ktorú nikdy nezabudne. „Povedala som jej, aby vybrala ružový peračník z koša s tým, že nájdeme dieťa, ktorému ho podarujeme. Buď rodičom, ktorí nemajú peniaze, alebo niekomu, kto nemá mamu či otca. Vysvetlila som jej, že nemôže považovať za samozrejmosť šťastie, ktoré má,“ vysvetľuje slobodná matka.

Mamička nepovolila a jej dcéra chodí v dnešných dňoch do školy s priesvitným peračníkom. „Možno občas zareagujem neprimerane, ale keby som bola dieťaťom, urobila by som všetko preto, aby som mala také vymoženosti, aké má ona. Verím, že zmenou vnímania a vďačnosťou môžete zmeniť každú situáciu vo vašom živote,“ dodala.

Školské pomôcky poslala tým, ktorí ich potrebujú

Jej príspevok zaujal tisícky ľudí z celého sveta. Dokonca sa jej ozvala mamička zo štátu Arkansas, ktorej poslala krásny ružový peračník. „Napísala mi, že so mnou súhlasí, pretože si nemôže dovoliť kúpiť svojim deťom školské pomôcky. Okamžite som jej napísala, že ak by chcela peračník pre dcérku, pošlem jej ho,“ spomína Haley.

Samozrejme, že pani z Arkansasu súhlasila. „Poslali sme jej peračník spolu so všetkými školskými potrebami, ktoré potrebujú školáci vo štvrti, v ktorej žije,“ uzavrela Haley Hassell.