Dominika Pacigová

Posledná fotka manželov, ktorí zomreli naraz po 64 spoločných rokoch, obletela celý svet

Zdieľali spolu úsmevné, ale aj menej príjemné chvíle. Žili spolu 64 rokov a ich láska bola nekonečná.

Na snímke je Bill a Nancy / Ilustračná snímka — Foto: Reprofoto FOX 8 News Cleveland / flickr.com

WOOSTER 12. januára - Manželia Bill (88) a Nancy (85) Schafrath žili spolu 64 rokov. Bill pracoval ako murár, no slúžil aj v kórejskej vojne. Medzi jeho záľuby patrilo varenie a doma si pestoval aj vlastné paradajky. Nancy zas pracovala v banke a venovala sa rôznym dobrovoľníckym činnostiam. Manželia milovali čas, ktorý trávili spolu. Posledný rok trávili v zariadení pre seniorov. Keď sa Bill už nedokázal postaviť z postele, rodina im spojila postele. Dlhoroční manželia si nevedeli predstaviť ani minútu bez seba. V ich prípade skutočne platilo, že sa milovali až do smrti. Bill umrel o siedmej ráno, o štyri hodiny opustila svet aj Nancy, uvádza portál New York Post.

Umreli v rovnaký deň

Keď sa už Bill nedokázal postaviť, neter páru, Pat Cornelius, im spojila postele. Celý posledný týždeň ich života sa držali za ruky. Bill umrel 24. decembra o siedmej hodine ráno, jeho manželka Nancy ho nasledovala o jedenástej hodine v ten istý deň. „Ide o prvý prípad, kedy pochovávame manželov, ktorí umreli v rovnaký deň,“ povedal Richard Samide počas pohrebu v kostole s tým, že aj napriek tomu, že nemali deti, trávili spolu všetok svoj voľný čas a spájala ich aj dobrovoľnícka práca.

V priebehu posledných rokov ich života si nevedeli bez seba predstaviť ani minútu. „Keď Bill išiel k zubárovi, chcela ísť aj Nancy. V miestnosti sme vždy boli traja,“ hovorí neter zosnulého manželského páru Pat Cornelius.

Nancy bola podľa slov rodinných príslušníkov aktívnou ženou. Jej synovec John Moritz ju opísal ak zábavnú a milujúcu dámu, ktorú mal každý rád. „Akoby sa obaja rozhodli, že ak pôjde jeden, pôjde aj druhý,“ dodáva Moritz.