Tieto celebrity našli lásku vo svojich najväčších fanúšikoch

Pri niektorých dvojiciach ste možno ani netušili, že sa stretli v bare alebo v kaderníckom salóne.

HOLLYWOOD 11. januára - Láska nepozná hranice. Bez ohľadu na to, či ste niekto známy alebo nie. Niektoré celebrity si našli svoju lásku práve na mieste, kde by to vôbec nečakali. Ich najväčší fanúšikovia mali tú šancu, aby sa dostali do ich blízkosti, a medzi nimi hneď preskočila iskra. Pri niektorých dvojiciach ste možno ani netušili, že sa stretli v bare alebo v kaderníckom salóne.

Tieto celebrity si našli svoju životnú lásku práve v podobe ich najväčších fanúšikov.

Patrick Dempsey a Jillian Finková sa stretli v roku 1994 v salóne krásy, kde Jillian pracovala ako kaderníčka. Bola v šoku, keď sa k nej objednal jej obľúbený herec. Neskôr sa vzali a majú spolu 3 deti. — Foto: TASR/AP

David Beckham sa do Victorie Adamsovej zamiloval hneď potom, ako ju videl vystupovať v skupine Spice Girls. Podarilo sa mu s ňou zoznámiť a aj napriek rôznym rečiam bulváru si získal jej srdce. — Foto: TASR/AP

Kelly Preston spoznala Johna Travoltu ako 16-ročná, keď si jej srdce získal vo filme Pomáda. O štyri roky neskôr sa dostala do filmu, kde účinkoval aj on, a v roku 1991 sa zosobášili. — Foto: TASR/AP

Adam Shulman a Anne Hathaway sa stretli na filmovom festivale. Klenotník sa herečku bál pozvať na rande, lebo si myslel, že už s niekým chodí. Vysvitlo, že nie a Anne sa zaľúbila na prvý pohľad. Už vtedy svojim priateľom hovorila, že tohto muža si raz vezme, pričom ona bola tá, ktorá ho po 6 týždňoch požiadala o ruku. — Foto: TASR/AP

Princ William a Kate Middletonová sa po prvýkrát stretli na univerzite v Škótsku. Vojvodkyňa povedala, že bola celá červená, keď ho uvidela prvý raz. Od roku 2011 už aj ona patrí do kráľovskej rodiny. — Foto: TASR/AP

Adam Sandler a Jackie Titone sa stretli vďaka spoločnému známemu. Jackie obdivovala jeho herecký talent a túžila sa s ním zoznámiť. Získala menšiu rolu v jednom filme, kde mu podávala nápoj na bare. Po roku vzťahu sa potom vzali. — Foto: Instagram/voncierge

Matt Damon a Luciana Barrosová sa stretli v roku 2003 v bare v Miami, kde ona pracovala ako čašníčka. Matt sa tam snažil skryť pred fanúšikmi, jeho oči sa stretli s Lucianou a odvtedy sú spolu. — Foto: TASR/AP

Jessica Alba a Cash Warren sa stretli pri natáčaní filmu Fantastická štvorka v roku 2004. Cash pracoval ako asistent produkcie a herečka bola práve na výslní kariéry. Najprv sa ju bál pozvať na rande, no o štyri roky neskôr už boli manželia. — Foto: Instagram/jessicaalba