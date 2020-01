Klaudia Fiolová

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Pink oslavuje 14-te výročie svadby: Manžel jej pri tej príležitosti adresoval slová, ktoré by chcela počuť každá žena

Ich manželstvo trvá už 14 rokov a stále sú zamilovaní až po uši.

Pink s manželom — Foto: Instagram/hartluck,pink

LOS ANGELES 11. januára - Talentovaná speváčka sa preslávila nielen svojimi skvelými skladbami a hudobným talentom, ale aj šťastným manželstvom. Nie každému sa podarí vydať sa za svoju detskú lásku. Manžel umelkyne si užíva so svojou ženou každý moment a prekvapil ju aj na ich výročie.

Carey Hart zverejnil na svojom profile na sociálnej sieti Instagram príspevok, ktorý dokazuje, že ich láska stále pretrváva. Pár uzavrel manželstvo už v roku 2006, pričom dnes má spolu dve krásne deti - Willow Sage a Jamesona Moona.

Dvojica sa dala dokopy vo veľmi mladom veku. Carey sa v príspevku poďakoval svojej žene za všetko, čo pre neho robí, a dúfa, že spolu prežijú ešte veľa krásnych rokov.

Aj po 14 rokoch manželstva sú zamilovaní až po uši

Manžel Pink na svojom Instagrame krásnymi slovami na adresu svojej manželky nešetril. Pri tomto vyznaní si nejedna žena povie, že aj ona chce mať taký vzťah, ako má táto známa dvojica. „14 rokov som ženatý s touto úžasnou ženou. Som hrdý na život, ktorý sme spolu vybudovali. Obidvaja sme prišli z neúplných rodín a možno aj to nás hnalo vpred, aby tá naša bola šťastná. Pozrite sa dnes na nás. Dvaja ľudia, ktorí sa k sebe na začiatku vôbec nehodili. Dospeli sme spolu a máme úžasnú rodinu. Ďakujem ti za to, že si mojím najlepším priateľom a najlepšou matkou pre naše divoké deti. Ľúbim ťa najviac na svete," týmito slovami Carey dojal manželku.

Ani Pink nečakala dlho a manželovi na príspevok odpovedala

Na svojom Instagrame speváčka zverejnila fotky, na ktorých vidno, ako za tie dlhé roky spoločne dospievali. „Toľko rokov a toľko rôznych účesov. Sme na tejto ceste spolu, a hoci nie vždy je to dokonalé, je to náš vzťah, ktorý by som nemenila za nič na svete. Ďakujem, že vždy stojíš po mojom boku a kryješ mi chrbát, keď to potrebujem. Si skutočný chlap, Carey Hart," napísala Pink.