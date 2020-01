Ľubomíra Somodiová

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní To nemohla byť náhoda: Dievča len dva dni pracovalo v útulku, keď ju tam stretlo to najkrajšie prekvapenie

Myslela si, že svojho statného kocúrika už nikdy neuvidí. Napriek tomu po troch rokoch odlúčenia k nemu opäť našla cestu.

Po troch rokoch sú Hannah a Spunky opäť spolu. — Foto: Facebook/Hannah Rountree

ROSENBURG 11. januára - Pätnásťročná Hannah Rountree z Rosenburgu v štáte Oregon sa rozhodla, že sa stane dobrovoľníčkou v tamojšom útulku pre zvieratá v. Len druhý deň v novej práci sa stalo niečo, čo vôbec nečakala. Nemohla uveriť vlastným očiam.

Jedna z mačiek sa nápadne podobala na Spunkyho, kocúra, ktorý jej ušiel pred troma rokmi počas prázdnin. „Hovorila som si: ‚Je to môj kocúr?‘,“ zdôverila sa svojimi pocitmi portálu KMTR.

Ku kocúrovi si vybudovala silné puto. Foto: Repro foto: KMTR

Kocúr jej nesmierne chýbal

Keď Spunky zmizol, Hannah strávila celé dni v slzách. Veľmi jej chýbal. Rodina myslela na to najhoršie - kocúr musel umrieť. „Bol mojím prvým domácim zvieraťom. Ako dieťa som si s ním vytvorila puto. Bolo to náročné. Veľa som plakala,“ povedala.

Keď sa ku kocúrovi priblížila, bola si na sto percent istá, že je to Spunky. „Privolala som ho spôsobom, akým som to robievala, a on to na to reagoval. Bol to on,“ priblížila.

Spunky spolu s majiteľkou Hannah. Foto: Facebook/Hannah Rountree

Adoptovali si ho, potom ho vrátili

Majiteľka útulku Wendy Kang povedala, že Spunkyho priniesli do útulku po tom, čo ho našli postávať neďaleko diaľnice. Jedna rodina si kocúrika adoptovala, ale vrátili ho späť so slovami, že nechytá myši. V tom čase začala v útulku pracovať Hannah. „Je to úžasné, že sa jej podarilo nájsť jej zvieratko počas toho, ako pomáhala,“ povedala riaditeľka pre New York Post.

Hannah si svojho strateného kocúrika zobrala domov a ten si na svoj staronový domov rýchlo zvykol. Mladé dievča však zaistilo, aby sa scenár už nezopakoval, keďže ho už nechce nikdy stratiť. Spunkyho preto preventívne vybavila mikročipom.