TASR

Výťažok z Martinského behu medikov použili na pomoc onkologickým pacientom UNM

Výťažok zo 4. ročníka Martinského behu medikov použili organizátori na nákup infúznych púmp pre Onkologické centrum Univerzitnej nemocnice Martin (UNM).

Ilustračné foto — Foto: Facebook/Martinský beh medikov

Martin 9. januára (TASR) – Výťažok zo 4. ročníka Martinského behu medikov vyše 4200 eur použili organizátori na nákup infúznych púmp pre Onkologické centrum Univerzitnej nemocnice Martin (UNM). TASR o tom informovala Zuzana Marčeková z oddelenia marketingovej komunikácie UNM.

Hlavný organizátor charitatívneho behu, študent 4. ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine Pavol Vigláš, doplnil, že peniaze vyzbierali zo štartovného a z predaja tričiek počas podujatia. „Po dohode s lekármi sme rozhodli, že najprospešnejšie pre nich budú infúzne pumpy," doplnil Vigláš.

Infúzne pumpy využijú na radiačnej aj klinickej onkológii, ktoré tvoria Onkologické centrum UNM. „Keď sme prvý raz počuli o aktivite martinských medikov, veľmi nás to potešilo. Pozreli sme si všetky predchádzajúce ročníky, ktorým pracoviskám UNM už pomohli. Tentoraz to vyšlo na nás, o to väčšiu radosť máme, že aj na nás mysleli. A najmä na našich onkologických pacientov, ktorí to nesmierne potrebujú," uviedla zástupkyňa primárky Onkologického centra UNM Mária Kočišová.

„Dar pomôže pacientom komfortnejšie dostávať liečbu. Je to pre nás obrovská motivácia. Keď vidíme pomoc okolia, tak sa nám vždy lepšie pracuje," povedala pri odovzdaní daru vedúca úseku klinickej onkológie Dagmar Šuteková, ktorá sa rozhodla do budúceho ročníka behu aj aktívne zapojiť.

Na 4. ročníku Martinského behu medikov sa na konci septembra 2019 zúčastnilo zhruba 750 ľudí, na koncertoch asi 1000 ľudí. „Peniaze vyzbierané na prvom ročníku putovali na Kliniku detí a dorastu UNM. Postupom času sme sa rozhodli pomáhať aj ďalším klinikám a oddeleniam. Najprv to boli detské a tento rok prišiel rad aj na onkológiu. Prípravu budúceho ročníka sme už začali, veríme, že všetci budú prekvapení, čo sme vymysleli," dodal Vigláš.