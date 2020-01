Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:09 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Vedeli ste, že darovať krv môže aj váš psík? Aj na Slovensku môžete zachrániť život iným chlpáčom

Ako pri záchrane ľudského života, tak aj pri boji o ten psí rozhoduje každá sekunda. Na Slovensku zatiaľ nemáme žiadnu krvnú banku so psou krvou a ani oficiálnu databázu. V prípade, že psík potrebuje urgentnú transfúziu krvi, hľadanie vhodného darcu často spomaľuje celý proces záchrany. Našťastie, psíčkari držia spolu a na sociálnej sieti vznikla skupina Psí darcovia krvi, ktorá sa snaží pomáhať psom v núdzi.

Aj pes môže byť darcom krvi. — Foto: Facebook/Psí darcovia krvi/Jana Štiglicová, Pexels‎

BRATISLAVA 9. januára - Množstvo majiteľov psov netuší, že ich miláčik môže ostatným psom podať pomocnú labku a zachrániť ich život darovaním krvi. Rovnako ako ľudí, tak aj našich štvornohých miláčikov často trápia zdravotné ťažkosti a zranenia, pri ktorých je na záchranu ich života potrebná transfúzia krvi.

„Krvná transfúzia je najčastejšie nutná v prípade vážnych úrazov, pri krvácaní do brušnej dutiny, pri poruchách krvotvorby a zrážanlivosti, ale aj autoimunitných ochoreniach,“ priblížila veterinárka a kynologička Michaela Kučerová z veterinárnej kliniky Sibra - centrum veterinárnej medicíny.

Aký pes je vhodným darcom? Podľa veterinárky by mal psík spĺňať tieto kritéria: ideálna hmotnosť nad 25 kg ,

, starší ako jeden rok a mladší ako osem rokov ,

, pravidelne očkovaný a odčervovaný ,

, nesmie trpieť žiadnymi vážnymi chorobami, v dobe odberu musí byť úplne zdravý ,

, nesmie byť príjemcom transfúzií a iných krvných komponentov,

a iných krvných komponentov, fena by nemala hárať, ani mať šteňatá ,

, od posledného darovania musia ubehnúť minimálne tri mesiace ,

, pes musí mať zvládnuteľnú a vyrovnanú povahu (nevhodný darca je pes bojazlivý alebo agresívny).

Niektoré veterinárne kliniky majú dohodu s útulkami, prípadne veterinári využívajú na krvnú transfúziu vlastné psy. „Na našej klinike máme dohodu s policajnými kynológmi, tiež máme k dispozícii psy niektorých lekárov a sestričiek. Najobľúbenejším darcom medzi kolegami je pre aktuálne prípady 75 kg pes plemena Tosa Jinu,“ hovorí veterinárka s dodatkom, že darcov si majitelia zvyknú hľadať na vlastnú päsť.

Bašir - pravidelný darca krvi. Foto: Sibra - centrum veterinárnej medicíny

Psíčkari si pomáhajú navzájom

Na Slovensku síce darovanie psej krvi nie je bežné, ale v prípadoch, keď je pes v ohrození života, psíčkari neváhajú a pomáhajú. Hoci na Slovensku zatiaľ neexistuje žiadna oficiálna banka krvi, ani databáza, na Facebooku už pred takmer šiestimi rokmi vznikla skupina Psí darcovia krvi, v ktorej si psíčkari vzájomne pomáhajú pri hľadaní vhodného darcu.

Pomocou nej sa už podarilo zachrániť veľa psích životov. Nápad vytvorenia akejsi databázy psích darcov krvi skrsol v hlave Anny Paľovovej, ktorá spolu s Katarínou Krištiakovou Müllerovou stránku spravujú.

„Keďže sa už viac ako 10 rokov venujem ochrane a záchrane „útulkačov“ a mám medzi priateľmi veľmi veľa ľudí, ktorí majú psíka, neraz som sa na Facebooku stretla (v prípadoch núdze) s prosbami a žiadosťami o darovanie krvi pre psíka, ktorému takáto rýchla pomoc mohla zachrániť život,“ povedala Paľovová. Hovorí, že v prípade, keď majiteľ urgentne potrebuje krv pre svojho psíka, hrá o čas a každá stratená hodina môže byť riziková.

Psí darcovia krvi je komunikačný kanál na záchranu psích životov Foto: Facebook/Psí darcovia krvi

„Ak by si však takýto majiteľ vedel urgentne a rýchlo vyhľadať vhodného psíka - darcu, mohlo by to jeho psíkovi zachrániť život," dodala. Myšlienku pretavili do reálnej podoby. Dnes má skupina na Facbeooku takmer 1000 členov a je vytvorená tak, aby bola čo najpochopiteľnejšia a najpraktickejšia.

Košiciam chýbajú darcovia

Zoznam aktualizujú podľa potreby „V xls zozname, ktorý je pre celé Slovensko, sú priamo telefónne čísla ochotných majiteľov. Sú tam dve záložky, do 30 a nad 30 kg. Dokopy je v zozname 55 psíkov. Ale skupina ma 949 členov," povedala Krištiaková Müllerová.

Okrem toho v skupine zdieľajú databázu, v ktorej sú údaje zvlášť pre Košice. Tie majú dokonca vlastnú skupinu Košickí psí darcovia krvi. Práve v metropole východu podľa Krištiakovej Müllerovej chýbajú darcovia. „V Košiciach je aktuálne málo darcov. Tento rok vypadlo veľa darcov kvôli dosiahnutému ‚dôchodcovskému‘ veku," povedala. Zároveň dodala, že problém s nájdením vhodného darcu býva najmä v menších mestách.

Krvné skupiny psov U psov sa podľa Kučerovej medzinárodne rozlišuje hlavných 8 krvných skupín (popísaných je však viac ako 12), ktoré sú označované skratkou DEA - pozitív alebo negatív (DEA = psí erytrocytárny antigén). DEA 1 je klinicky najdôležitejší, pretože najčastejšie spôsobuje vážne transfúzne reakcie. Prevažná väčšina psov má skupinu DEA 1 pozitív. Druhým variantom je DEA 1 negatívny – tieto psy by mali prijať len DEA 1 negatív, inak môže dôjsť k búrlivej transfúznej reakcii. Univerzálnym darcom je DEA 1 negatív. Univerzálnym príjemcom je, naopak, DEA 1 pozitív.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/Pezibear

Podľa Račkovej Krištiakovej je dôležite povedať, že psíkovia máju oveľa viac krvných skupín ako ľudia, takže sa nehľadá darca s konkrétnou skupinou, ale robí sa krížový test. Ten prebieha priamo na mieste, kde sa má darovať krv, teda tam, kde je chorý psík. To znamená, že sa skúsi, či sa navzájom krv nezrazí. Ak nie, tak môže prebehnúť transfúzia.

Psí darcovia krvi sa veľmi tešia, keď sa vďaka ich skupine podarí zachrániť, čo i len jeden psí život, a boli by radi, ak by sa do databázy zapísalo čo najviac vhodných darcov, aby sa ich vyhľadávanie uľahčilo.