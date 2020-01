Klaudia Fiolová

Včera o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Expert na bioplasty: Proti plastom netreba bojovať. Ak by sme aj všetky nahradili, skládky by boli plné, len iného odpadu

Profesor Alexy tvrdí, že riešením problému s plastovým odpadom nie je recyklácia. Žiadny materiál však nebude nikdy dosť ekologický, pokiaľ na jeho spracovanie spotrebujeme energie, ktoré poškodzujú životné prostredie.

BRATISLAVA 12. januára - Nemali by sme toľko bojovať proti plastom. Mali by sme skôr bojovať proti smetiam. Recyklácia nie je konečným riešením pre plasty. Tohto názoru je profesor Pavol Alexy, ktorý sa špecializuje na výskum a vývoj biologických plastov z obnoviteľných zdrojov.

Pre sklo je recyklácia riešením, pretože ho môžeme recyklovať donekonečna, pri plastových odpadoch je to len dočasné riešenie

Kým existujú energie, ktoré zaťažujú životné prostredie, musíme si uvedomiť, že žiadny materiál nebude nikdy dostatočne ekologický, pokiaľ na jeho spracovanie a výrobu spotrebujeme práve energie, ktoré poškodzujú životné prostredie. Problémom je odpad ako taký, nielen plasty. Veľký ošiaľ v boji proti plastom vznikol práve preto, lebo tohto materiálu sa spotrebuje najviac na svete, tým pádom tvorí aj väčšiu časť celkového odpadu na Zemi.

„Plastu majú jednu veľkú „nevýhodu“, sú ľahšie ako voda. To znamená, že plávajú na povrchu. Kovy sú ťažšie, a preto spadnú na dno. Preto sa treba zamyslieť aj nad tým, čo je horšie. To, čo vidíme voľným okom alebo to, čo nevidíme. Aj keby sme nahradili všetky plasty nejakým iným materiálom, ale chovali by sme sa k nim takým istým spôsobom ako teraz, problém by sa nevyriešil,“ tvrdí profesor Alexy.

Najčastejšia chyba, ktorú robíme pri zaobchádzaní s odpadom je, že ho vôbec produkujeme

Produkujeme ho viac, ako by sme museli. „Filozofia zero-waste je dobrá, ale my tento pojem, teda nulový odpad nikdy nedocielime," hovorí profesor. Podľa štúdií, ak by sme nahradili plasty v obalovom priemysle, kde sa vytvára až 50 % plastového odpadu, tak by sme mali podstatne väčšiu energetickú spotrebu, objem skládok by sa až 250-násobne zväčšil a narástla by aj spotreba palív..

V priloženom videorozhovore sa dozviete:

Prečo recyklácia nie je konečným riešením pre smeti?

Čím najviac škodíme životnému prostrediu?

Aké najčastejšie chyby robíme pri zaobchádzaní s odpadom?

Prečo sklenené obaly nie sú šetrnejšie k prírode ako plasty?

Či je možné nahradiť jednorázové plasty?

Čo sú bioplasty a ako sa dokážu rozložiť v prírode?

Výrobky z bioplastu — Foto: Archív: Pavol Alexy

Výrobky z bioplastu — Foto: Archív: Pavol Alexy