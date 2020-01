TASR

Mladé vedkyne sa môžu zapojiť do medzinárodného projektu Pre ženy vo vede

Ilustračné foto — Foto: pixabay.com/Chokniti Khongchum

Bratislava 9. januára (TASR) – Mladé vedkyne sa môžu zapojiť do medzinárodného projektu Pre ženy vo vede, ktorý odštartoval v týchto dňoch. Cieľom je finančná pomoc na podporu ich profesionálnej kariéry. TASR o tom informovali organizátori súťaže.

„Hlavným cieľom tohto programu je podporiť mladé vedkyne už od začiatku ich kariéry. Práve to je totiž obdobie, keď môžu mladé vedkyne odradiť prípadné počiatočné neúspechy od ďalšej snahy v ich odbornej činnosti," uviedol Tomáš Hruška, generálny riaditeľ spoločnosti L’Oréal Slovensko, ktorá je jedným z organizátorov projektu.

Do tretieho ročníka sa zapojilo 24 slovenských vedkýň zo šiestich vedných disciplín. Súťaž má dve kategórie. Do prvej sú zaradené vedkyne do 35 rokov. Druhá sa orientuje na ženy vo vede, ktoré majú od 36 do 45 rokov.

V aktuálnom štvrtom ročníku môžu záujemkyne svoje projekty prihlasovať do 31. marca prostredníctvom webovej stránky www.prezenyvovede.sk. Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede sa koná pod záštitou organizácie UNESCO, odborným garantom je Slovenská akadémia vied a partnerom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity.