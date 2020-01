TASR

Dnes o 09:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mladí Slováci v príprave úspešní, zdolali turecký Istanbulspor

V nedeľu sa zverenci reprezentačného trénera Jaroslava Kentoša stretnú v ďalšom prípravnom zápase s rovesníkmi z Dánska.

Reprezentanti Slovenska od 21 rokov pred zápasom s Istanbulsporom — Foto: futbalsfz.sk/SFZ

Belek 8. januára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila v stredajšom prípravnom zápase na sústredení v Beleku nad tureckým druholigistom Istanbulsporom 2:0. V nedeľu sa zverenci reprezentačného trénera Jaroslava Kentoša stretnú v ďalšom prípravnom zápase s rovesníkmi z Dánska.

Po bezgólovom polčase sa presadili mladí Slováci v 55. minúte, keď sa po pravej strane do útoku dostal obranca Kristián Vallo, centrom našiel na prednej žrdi Jána Bernáta a ten hlavičkou do šibenice skóroval – 1:0. Na 2:0 zvýšil o dve minúty Marek Faábry, keď „sokolíci" vybojovali loptu aktívnym napádaním a tá sa následne dostala k zakončujúcemu útočníkovi.

Výsledok: Slovensko 21 - Istanbulspor 2:0 (0:0) Góly: 55. Bernát, 57. Fábry, rozhodovali: Cetin – Akpinar, Alaras (všetci Tur.) zostava SR 21: 1. polčas: Petráš – Šulek, Kopas, Mesík, Mojžíš – Brenkus, Gamboš, Baumgartner – Kovaľ, Almási, Kolesár 2. polčas: Krajčírik – Vallo, Holub, Vojtko, Sluka – Kadák, Špyrka, Bernát – Ďuriš, Fábry, Kolesár (68. Kovaľ)

Hlasy (zdroj: www.futbalsfz.sk):

Tibor Goljan, asistent trénera: „Istanbulspor bol kvalitný súper a je vidno, že druhá turecká súťaž má svoju kvalitu. V stretnutí nás podržali obaja brankári. Prvý polčas bol z našej strany kúsok bojazlivý, málo sme behali. Po prestávke sme to viac rozbehali. Víťazstvo teší a každý triumf v reprezentačnom drese je dôležitý. Bolo vidieť, že hráči odohrali zápas po dlhšom čase, dostávali sa dlhšie do tempa. Dôležité je, že sa nik nezranil. V polčase sme obmenili zostavu, bol to náš zámer, aby sme vyskúšali všetkých futbalistov. Zápas si zanalyzujeme a pripravíme sa na Dánov."

Ján Bernát, autor gólu: „Súper bol silný na lopte, bolo cítiť, že hrá mužskú súťaž. Keď sme však boli presní, ukázali sme, že vieme hrať dobrý futbal. Chalani, čo sme v prvom polčase nehrali, tak sme ho sledovali a tým pádom sme vedeli, čo nás čaká. Boli sme kompaktní, nebezpeční, vedeli sme podržať loptu a najdôležitejšie je, že sme dokázali dvakrát skórovať. Pred mojím zásahom sme začali akciu ešte na našej polovici ihriska, loptu sme následne preniesli na pravé krídlo, kde ju mal na kopačkách Kiko Vallo, ten ma centrom našiel a ja som ju hlavičkou umiestnil do bránky. Bol to dobrý zápas."

Marek Fábry, autor gólu: „Do druhého polčasu sme naskočili veľmi dobre, súpera sme pustili do jednej či dvoch šancí a my sme si ich vytvorili tri či štyri. Podali sme dobrý a tímový výkon. Pred mojím gólom sme loptu získali po aktívnom pressingu, k čomu nás nabádali tréneri. Kubo Kadák mi ju cez obrancu presunul, ocitol som sa sám pred brankárom a obstrelil som ho. Môj premiérový gól venujem rodine."