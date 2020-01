TASR

Dnes o 09:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní Unikátny projekt štvorice žien z Banskej Štiavnice. Do života chcú vrátiť slovenskú vlnu

V Banskej Štiavnici vznikol projekt štyroch žien, ktoré sa rozhodli vrátiť späť do života slovenskú vlnu.

Banskoštiavnický projekt Gubaňa chce vrátiť späť do života slovenskú vlnu — Foto: TASR/Jana Vodnáková, pexels.com/Trinity Kubassek

Banská Štiavnica 9. januára (TASR) - V Banskej Štiavnici vznikol projekt štyroch žien, ktoré sa rozhodli vrátiť späť do života slovenskú vlnu. Pod značkou Gubaňa ponúkajú oblečenie s moderným dizajnom, ale z tradičného materiálu - vlny slovenského pôvodu.

„Ide o to, že sa snažíme vykupovať vlnu od slovenských farmárov a dávame im za to férovú cenu. Takú, aby sa im oplatilo ovce vôbec chovať, pretože dnes farmári nemajú vlnu kde predávať. Buď ju pália, zakopávajú alebo predávajú za pár centov niekam do Poľska, prípadne do Číny," uviedla pre TASR spoluzakladateľka projektu Šárka Minárik.

V Banskej Štiavnici vznikol projekt štyroch žien, ktoré sa rozhodli vrátiť späť do života slovenskú vlnu. Foto: TASR/Jana Vodnáková

Vlnu od slovenských farmárov spracovávajú v jednej z posledných slovenských fabrík, kde sa to ešte robí, a to v malej rodinnej firme v Lučenci. Oblečenie potom z vlny ručne pletú ženy z okolia Banskej Štiavnice. Podľa Minárik sú to prevažne dôchodkyne, mamičky na materskej dovolenke či ženy s nižšími príjmami.

Nechcú skĺznuť do ponuky folklórneho oblečenia

„Tvoríme si vlastný dizajn oblečenia," podotkla Minárik s tým, že snahou nie je skĺznuť do ponuky folklórneho oblečenia. „Naopak, ide o čistý dizajn, ktorý by mal tradičný materiál povzniesť na úroveň súčasného oblečenia," dodala.

Aktuálne má značka v ponuke prvé výrobky z priemyselne spracovanej nite, ale aj ručne pradenej vlny, ktorú spracovávajú pradleny. Ide najmä o svetre a rôzne doplnky, ako rukavice a ponožky. Podľa Minárik chcú v budúcnosti vlnu spracovávať aj na súkno, z ktorého by chceli šiť kabáty.

V Banskej Štiavnici vznikol projekt štyroch žien, ktoré sa rozhodli vrátiť späť do života slovenskú vlnu. Foto: TASR/Jana Vodnáková

„Radi by sme sa angažovali aj v oblasti vzdelávania, aby sa opäť dostala do povedomia kvalita slovenskej vlny a aby ju ľudia začali vnímať ako bežný materiál, ktorý sa dá spracovávať a z ktorého sa dá vyrobiť super súčasné oblečenie s vysokou kvalitou," načrtla plány Minárik.