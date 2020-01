Austráliu zasiahli najkatastrofickejšie požiare v histórii. Napriek tomu si miestni ľudia vedia v ťažkých časoch spríjemniť život alebo aspoň rozveseliť chvíľu. Dokazuje to aj video dobrovoľného hasiča Griffina Hughesa z Nového južného Walesu. Po ôsmich hodinách ťažkého boja s ohňom mala skupina dobrovoľných hasičov, ktorej je súčasťou, krátku 20-minútovú prestávku. Griffin sa rozhodol sa, že im počas nej zatancuje. Mal na to ten najkrajší dôvod - chcel im vyčariť úsmev na tvárach a to sa mu aj podarilo. Video mladého tancujúceho hasiča sa začalo sociálnymi sieťami šíriť rýchlosťou blesku. Video sa objavilo na Facebooku hasičov z Nového Južného Walesu a za 24 hodín ho videlo už viac ako milión ľudí.