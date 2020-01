TASR

Dnes o 14:56 čítanie na minútu 0 zdieľaní Osrblie bude hostiť až dve kolá IBU Cup-u, Kazár sa rozlúči s kariérou

Národné biatlonové centrum v Osrblí bude v januári organizovať až dve kolá IBU Cup-u, druhého najvýznamnejšieho medzinárodného podujatia v biatlone.

Na snímke slovenský biatlonista Matej Kazár — Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica/Osrblie (TASR) – Národné biatlonové centrum v Osrblí bude v januári organizovať až dve kolá IBU Cup-u, druhého najvýznamnejšieho medzinárodného podujatia v biatlone.

Okrem plánovaného štvrtého kola zabezpečí Slovensko aj organizáciu piateho, ktoré malo pôvodne usporiadať poľské stredisko Duszniki Zdroj. Prví pretekári vyjdú v Osrblí na trať v piatok 10. januára, keď sú na programe vytrvalostné preteky mužov a žien, o dva dni neskôr v nedeľu 12. januára sa uskutočnia rýchlostné preteky mužov a žien.

„V 4. kole pohára IBU sa predstavia pretekári z 36 krajín, konkrétne 135 žien a 153 mužov, plus príde 156 členov doprovodu. Čiže do Osrblia príde 450 ľudí. Ide o bežný štandard. V Osrblí máme dva okruhy pripravené v dobrej kvalite," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici prezident Organizačného výboru Biatlon Brezno - Osrblie Ivor Lehoťan.

V Osrblí sa rozlúči so svojou športovou kariérou dlhoročný slovenský biatlonista Matej Kazár. „Rozhodol sa pre rozlúčku s kariérou priamo na trati. Týmto areálom je „odkojený" a bude to naozaj krásna bodka. Bodaj by bolo takýchto organizovaných rozlúčok v slovenskom biatlone viac," dodal Lehoťan.

Okrem Kazára vkladá Slovensko nádeje na dobré umiestnenia do Mateja Balogu. Ten podal dobré výkony v decembrovom IBU pohári. Štartovať budú aj slovenskí juniorskí reprezentanti, ktorí si zmerajú sily v ostrej konkurencii „druhej" svetovej ligy.

Organizačný výbor v Osrblí musí zvládnuť aj preteky 5. kola IBU Cup-u, ktoré malo organizovať pôvodne poľské stredisko Duszniki Zdroj 16.–19. januára. „Bolo nám to ponúknuté päť minút po dvanástej, ale iná alternatíva ako Brezno – Osrblie v momentálnej situácii nie je. Čo sa týka snehových podmienok i z hľadiska logistiky v rámci Európy. My si uvedomujeme zodpovednosť aj k Medzinárodnej biatlonovej únii. Vieme, že je druhý najväčší sponzor slovenského biatlonu z hľadiska finančných príspevkov. Takže jednoznačné áno sme povedali v priebehu niekoľkých hodín," ozrejmil situáciu prezident Organizačného výboru Biatlon Brezno - Osrblie Ivor Lehoťan.

Pre prezidenta Slovenského zväzu biatlonu Petra Vozára, ktorý bol zvolený do funkcie 28. decembra 2019, sú nadchádzajúce podujatia prvou skúškou v novej pozícii. Na stredajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici uviedol: „Z hľadiska prezidenta je to prvé moje podujatie, no ako pretekár som už absolvoval niekoľko IBU Cup-ov. Priznám sa, že som naskočil do rozbehnutého vlaku. Veľa informácií je pre mňa nových, ale snažím sa operatívne riešiť akýkoľvek problém. Aj napriek decembrovému nepriaznivému počasiu a bežným operatívnym problémom je dnes v Osrblí všetko na sto percent pripravené. Pre Slovensko je organizovanie IBU pohára obrovskou poctou. Ide o prestížne medzinárodné podujatie, ktoré v rámci našich technických a finančných možností dokážeme zorganizovať."