Klaudia Fiolová

Dnes o 20:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Seredčan Denis sa objavil vo výbere najúžasnejších videí sveta za rok 2019. Jeho obrovské odhodlanie si všimli aj v zahraničí

Článok o mladom Seredčanovi bol pôvodne uverejnený na portáli Seredsity.sk.

— Foto: Instagram@hyperwheel171

SEREĎ 8. januára - Denis Kučera je stelesnením slova nezastaviteľný. Napriek tomu, že rakovina ho pred dvanástimi rokmi pripútala na vozík, on sa nevzdal a športuje dodnes. Už odmalička mal rád všetky druhy športu a po prekonaní diagnózy sa k nemu pomaly vracal. Už približne 4 roky sa venuje street workoutu a kalistenike, teda cvičeniu s vlastnou telesnou váhou, a rád využíva aj workoutové ihrisko v Seredi. Denis nemá problém otvorene rozprávať o svojom hendikepe a o všetkom, čo ho sprevádza. Svoju motiváciu a odhodlanie najlepšie zhrnul týmito slovami: „Môžeš robiť hocičo, len o tom musíš presvedčiť svoju hlavu. Aj keď je to niekedy ťažké, aj tak sa nezastavím".

Denis svojím odhodlaním a prístupom motivuje aj ľudí okolo seba. Práve preto sa objavil aj v relácii Mýty a fakty na Youtube kanáli vidaduTV. Tentoraz si Denisove odhodlanie a nadanie pre šport, ktorému sa venuje, všimli aj ľudia na internete.

Najlepšie videá za rok 2019 v ktorom sa objavil aj šikovný Seredčan

Facebooková stránka s názvom People Are Awesome pred časom priniesla video, ktoré je kompiláciou najlepších športových a adrenalínových výkonov. Video sa volá Best Videos of the Year/TOP 100, čiže v ňom nájdete 100 najlepších ľudí a najzaujímavejších výkonov z celého sveta. A nechýba v ňom ani Seredčan Denis, ktorý tvorcov videa zaujal natoľko, že jeho športový výkon zaradili na 90. priečku. Samotné video má k dnešnému dňu 1,5 milióna pozretí a viac ako 8-tisíc lajkov. Denis sa vo videu objaví v 2 minúte a 35 sekunde.